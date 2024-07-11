«Таза қала»: Кызылорда на первом месте

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, Телерадиокомплекс Президента запустил масштабный телевизионный проект «Таза қала». Съемочная бригада вместе с компетентными специалистами выезжает во все регионы, чтобы на месте оценить уровень чистоты. Вердикт комиссии выносится по пяти критериям: чистота и порядок на улицах, система работы коммунальных служб, благоустройство, культура населения и эстетика городского пространства. Первые съемки телепроекта «Таза қала» были проведены в Таразе, Шымкенте, Туркестане и Кызылорде.

Ситуацию на местах оценивали экологи, урбанисты и другие эксперты. Своим мнением о состоянии регионов поделились депутат Мажилиса Парламента Ерболат Сатыбалдин, директор департамента по управлению отходами АО «Жасыл даму» Сабит Кашкынбаев и урбанист Турсын Жиенбаева.

В частности, Ерболат Сатыбалдин отметил, что с эстетической стороны изменился весь внешний облик Кызылорды.

– Но не стоит забывать о проблемах старого города, особенно о вопросах, связанных с канализационными системами, сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Кызыл­орда, несмотря на неблагоприятные погодные условия, жаркий климат, высокую соленость почвы, стремится к озеленению, на благоустройство выделяются немалые средства. Я учел эти факторы в оценке и уверен, что город в будущем будет окутан густой зеленью. Моя оценка – 9 баллов, – сказал мажилисмен.

– Замечу, что в регионе проблема утилизации, переработки и сортировки твердых бытовых отходов такая же, как в других городах страны. На улицах не хватает мусорных баков и недостаточно развита инфраструктура. Моя оценка – 3 балла, – заявил Сабит Кашкынбаев.

– Нельзя не отметить большое трудолюбие городского населения. Даю оценку в 8 баллов, – сказала урбанист Турсын Жиенбаева.

В итоге в сумме Кызылорда набрала 20 баллов и опередила соседей по южному региону – Туркестан (18) и Тараз (15).

Между тем вопросы санитарной очистки, благоустройства, озеленения областного цент­ра остаются на особом контроле властей. В регионе утвержден план мероприятий по акции «Таза Қазақстан». В Кызылорде отдельно организована работа по улучшению фасадов социальных и предпринимательских объектов, обеспечению чистоты улиц, дорог и коррекции дорожных знаков. Контроль за исполнением возложен на руководителей областных управлений. Кроме того, акимам и участковым сельских округов глава региона поручил стать «жителями села», в котором они работают.

Акция «Таза Қазақстан» продлится до конца года. Как проинформировали в городском акимате, в еженедельных субботниках принимают участие коллективы учреждений, предприятий, владельцы бизнеса, жители поселков, сельских округов и добровольцы из числа молодежи. В среднем на каждую акцию выходит свыше двух тысяч человек из более чем 200 учреждений, еженедельно на полигон ТБО вывозится около 400 кубометров мусора.

Продолжаются рейды группы при акимате города, которая проводит разъяснительную работу с населением. В ее составе – общественные активисты, депутаты городского маслихата, специалисты отдельных отраслей. Отметим, что постоян­ный контроль привел к исполнению требований. Благодаря предупреждениям и административным мерам в отношении нерадивых жителей и хозяев предпринимательских объектов в лучшую сторону изменилась ситуация на улицах.

Инициатива Президента зарядила энергией и молодежь. Так, под лозунгом «Я нужен обществу, общество нужно мне» школьники старших классов создали волонтерскую группу «Патруль чистоты». Юные экоактивисты не только участвуют в субботниках, но и ведут разъяснительную работу с земляками, призывая их к порядку. Волонтеры обходят дома, учреж­дения и предпринимательские объекты, пропагандируя девиз «Чистота города – общая задача для всех!» Позиция и патриотическая активность школьников, несомненно, радует.