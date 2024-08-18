«Таза Қазақстан»: в Астане прошла очередная масштабная экоакция

Фото: акимат Астаны

В Астане прошла масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Руководитель отдела внутренней политики акимата района Нура Бектемир Жолдаскажиев отметил, что на постоянной основе проводятся мероприятия по улучшению экологической обстановки и санитарной очистке столицы.

«В рамках экокомпании "Таза Қазақстан " еженедельно проводятся экологические мероприятия. В поддержании чистоты города активно участвуют астанчане. Также часто проводятся субботники по уходу за окраинами города и парками, цветниками. Мы знаем, что экоация - это не просто мероприятие по наведению порядка, а вклад в чистоту и благоустройство нашего города. Важно помнить, что каждый из нас может сделать что - то полезное для своего окружения, любимого города», - сказал Бектемир Жолдаскажиев.

В субботнике приняли участие около 200 сотрудников АО "КазТрансОйл". Они очистили территорию от остановки Исатай батыра по Коргалжынскому шоссе от пластиковых изделий, стекла, бумаги, листьев деревьев, кустарников и других отходов и мусора.