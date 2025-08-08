Любитель подводного плавания и защитник природы из Актау Канат Абдиев продолжает по собственной инициативе убирать мусор со дна Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ЦОК Мангистауской области

В этот раз он преодолел под водой 1 367 метров и поднял на поверхность пластиковые бутылки, остатки пищи, автомобильные шины и металлический лом.

По словам экоактивиста, интерес к этому занятию у него появился несколько лет назад.

— Я увлекаюсь любительским дайвингом уже три года. Во время одного из заплывов на дальнюю дистанцию заметил на дне моря большие скопления мусора. С тех пор всегда забираю с собой мусор, которые встречаю на пути. Считаю, что помогать природе — мой гражданский долг, — рассказал Канат Абдиев.

Дайвер, которому небезразлично состояние моря, обратился к жителям и гостям города с призывом беречь окружающую среду, не оставлять мусор во время отдыха и сохранять чистоту природы.