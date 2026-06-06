Экологичные скамейки

Ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды в парке «Южный» открыли новую аллею, где вдоль зеленых насаждений установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика.
Инициатором проекта выступила международная компания, занимающаяся реализацией профессионального и бытового оборудования, которая отметила 15-летие работы на казахстанском рынке.
Проект реализован при поддержке управления экологии и окружающей среды города Алматы, ТОО «Eco Almaty», компании ECO Network и Satbayev University.
Для благоустройства аллеи использованы более 120 тыс. пластиковых крышек, собранных школьниками в рамках проекта «Добрая крышечка». Основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов рассказал, что создание скамеек стало результатом совместной работы жителей, школьников, волонтеров и партнерских организаций.
– Раздельный сбор отходов имеет конкретный результат. Тысячи людей приняли участие в сборе крышечек, которые после переработки превратились в полноценные элементы городской среды. Мы надеемся, что этот проект вдохновит другие компании и горожан поддерживать экологические инициативы, – отметил он.