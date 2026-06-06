Экологичные скамейки

Таза Казахстан
Николай Николаев

Ко Дню эколога и Всемирному дню окружаю­щей среды в парке «Южный» открыли новую аллею, где вдоль зеленых насаждений установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика.

Фото: акимат Алматы

Инициатором проекта выступила международная компания, занимающаяся реализацией профессионального и бытового оборудования, которая отметила 15-летие работы на казахстанском рынке.

Проект реализован при поддерж­ке управления экологии и окружающей среды города Алматы, ТОО «Eco Almaty», компании ECO Network и Satbayev University.

Для благоустройства аллеи использованы более 120 тыс. пластиковых крышек, собранных школьниками в рамках проекта «Добрая крышечка». Основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов рассказал, что создание скамеек стало результатом совместной работы жителей, школьников, волонтеров и парт­нерских организаций.

– Раздельный сбор отходов имеет конкретный результат. Тысячи людей приняли участие в сборе крышечек, которые пос­ле переработки превратились в полноценные элементы городской среды. Мы надеемся, что этот проект вдохновит другие компании и горожан поддерживать экологические инициа­тивы, – отметил он.

#Алматы #пластик #День эколога #скамейки

Популярное

Все
А у нас во дворе
Все о республиканском бюджете
Переход к сервисной модели
Конституционный закон Республики Казахстан
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Развивая культурное сотрудничество
Конституционный закон Республики Казахстан
Открылся цифровой медпункт
Военнослужащие осваивают современные профессии
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Конституционный закон Республики Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Мостостроителям дан срок до сентября
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Экологичные скамейки
Мудрость, обращенная к будущему
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Экочеллендж в поддержку бережного отношения к природе запус…
Подведены итоги природоохранных инициатив
В Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика
Ерлан Карин: «Таза Қазақстан» становится частью нашего обра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]