Экологичные скамейки

Ко Дню эколога и Всемирному дню окружаю­щей среды в парке «Южный» открыли новую аллею, где вдоль зеленых насаждений установили скамейки, изготовленные из переработанного пластика.

Фото: акимат Алматы

Инициатором проекта выступила международная компания, занимающаяся реализацией профессионального и бытового оборудования, которая отметила 15-летие работы на казахстанском рынке.

Проект реализован при поддерж­ке управления экологии и окружающей среды города Алматы, ТОО «Eco Almaty», компании ECO Network и Satbayev University.

Для благоустройства аллеи использованы более 120 тыс. пластиковых крышек, собранных школьниками в рамках проекта «Добрая крышечка». Основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов рассказал, что создание скамеек стало результатом совместной работы жителей, школьников, волонтеров и парт­нерских организаций.

– Раздельный сбор отходов имеет конкретный результат. Тысячи людей приняли участие в сборе крышечек, которые пос­ле переработки превратились в полноценные элементы городской среды. Мы надеемся, что этот проект вдохновит другие компании и горожан поддерживать экологические инициа­тивы, – отметил он.