Театр «Астана Балет» представил балеты Ma Carmen и «Саломея»

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Дана Аменова
корреспондент

Постановки заслуженного деятеля Казахстана, хореографа Мукарам Авахри, стали значимым событием в культурной жизни столицы

Фото: пресс-служба театра

Театр «Астана Балет» пригласил зрителей на показы двух выдающихся одноактных балетов — Ma Carmen и «Саломея», сообщает Kazpravda.kz

Постановки заслуженного деятеля Казахстана, хореографа Мукарам Авахри, стали значимым событием в культурной жизни столицы, вновь продемонстрировав глубокую творческую энергию и стремление к переосмыслению классических сюжетов.

Центральным событием вечера стал балет Ma Carmen — смелая и необычная интерпретация образа Кармен, ставшей символом страсти, свободы и независимости. Мукарам Авахри отказалась от привычной драматургии, предложив зрителям уникальную концепцию: в спектакле Кармен воплощают сразу пять героинь, каждая из которых раскрывает одну из граней сложной, многослойной женской натуры.

Танцовщицы сменяют друг друга в каждом фрагменте, словно калейдоскоп эмоций и состояний — нежность и бунт, страсть и смирение, уязвимость и непокорность. Через пластический язык неоклассической хореографии и выразительную эстетику супрематизма постановка исследует тему женской сущности в её полном многообразии, отказываясь от традиционного «мужского взгляда» и внешней трактовки.

В Ma Carmen хореография становится не только формой рассказа, но и самостоятельным художественным высказыванием о внутренней свободе и трагедии одиночества.

Танец здесь — это исповедь, манифест, напоминание о том, что стремление быть собой всегда сопряжено с борьбой, болью и необходимостью отстаивать право на собственный голос.

Музыкальная ткань спектакля объединяет произведения Жоржа Бизе, Родиона Щедрина и Дэвидсона Джаконелло, создавая многослойное звуковое пространство, наполненное драматизмом и тонкими оттенками эмоций.

Сценография и костюмы, созданные Ольгой Шаишмелашвили, точно отражают внутреннюю динамику спектакля, дополняя пластику танца яркими визуальными образами. Световое оформление Дениса Солнцева и видеоинсталляции Вадима Дуленко и Марата Сагадинова усиливают общее впечатление, превращая сцену в живой организм, в котором всё подчинено единой художественной идее.

Второй балет вечера, Саломея, также принадлежит хореографическому перу Мукарам Авахри и основан на знаменитой пьесе Оскара Уайльда.

В этой постановке акцент сделан на исследование природы человеческих желаний, их разрушительной силы и поиска внутреннего равновесия. Музыка современного турецкого композитора Фазила Сая, сценография Ольги Шаишмелашвили и световое оформление Дениса Солнцева дополнили философскую направленность спектакля, погружая зрителя в мир страстей и роковых выборов.

#«Астана Балет» #Ma Carmen» #«Саломея»

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