Этот фестиваль славится своим масштабом и яркой палитрой культур, превращая Чхонан в эти дни в мировую столицу танца

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

С 24 по 28 сентября в городе Чхонан (Республика Корея) проходит «Cheonan World Dance Festival 2025» — один из крупнейших международных форумов, объединяющий танцевальные коллективы со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Казахстан на этом фестивале представляют артисты театра «Астана Балет». Они продемонстрируют фрагменты национального дивертисмента «Наследие Великой степи» — визитную карточку театра, покорившую зрителей как в Казахстане, так и за его пределами. Эстетика, зрелищность, богатство костюмов, смысловая глубина казахской хореографии вызывает у зрителей неподдельный восторг по всему миру.

«Наследие Великой степи» — это пластический рассказ о красоте и многогранности казахской культуры. В программе представлены лиричные и созерцательные композиции, энергичные и экспрессивные миниатюры, а также постановки, наполненные философскими образами. Особое впечатление производят народные костюмы — яркие и многослойные, с богатой орнаментикой и изысканными деталями. В каждом образе оживают древние традиции, символика узоров и природные мотивы, отражающие кочевую культуру.

Участие театра «Астана Балет» во Всемирном фестивале Чхонан 2025 имеет особое значение для развития международного культурного сотрудничества. Выступление на международном фестивале позволит представить многовековое наследие казахской культуры широкой аудитории, укрепить взаимопонимание между странами и продемонстрировать, что искусство танца является универсальным языком, объединяющим народы, отмечают в Министерстве культуры и информации РК.