Государственному академическому театру для детей и юношества им. Наталии Сац исполнилось 80 лет

Фото: пресс-служба МКИ

Вчера на сцене театра «Астана Балет» состоялось торжественное мероприя­тие, посвященное 80-летнему юбилею Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Коллектив легендарного теат­ра поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поздравление от его имени зачитала министр культуры и информации Аида Балаева.

Президент отметил вклад теат­ра в развитие детского искусства, его просветительскую миссию и значение в духовной жизни страны.

«Ваше многогранное творчест­во содействует культурному развитию страны, утверждению в нашем обществе ценностей созидания и гуманизма. Государство высоко ценит ваше понимание миссии театра как пространства рождения культуры, служения искусству и людям. Уверен, масштабная реконструкция театра откроет широкие перспективы для воплощения в жизнь интерес­ных художественных замыс­лов и резонансных премьер. Пусть искренние эмоции, радость и благодарность зрителей вдохновляют вас на большие свершения во благо Казахстана. Желаю всему коллективу вдохновения, ярких творческих событий и дальнейшего процветания театра», – говорится в поздравлении.

В этот вечер работники театра Указом Президента РК были удостоены государственных наград: ордена «Парасат» – Олег Гостев; ордена «Құрмет» – Раи­са Лешева и Махсат Сахиулы; медали «Ерен еңбегі үшін» – Айдар Қурманбаев, Инна Поротикова, Марина Самбетбае­ва, Артем Селезнев; медали «Шапағат» – Александр Русинович; звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» – Анна Кузембаева.

Награды от имени Главы государства вручила Аида Балаева. Министр пожелала коллективу творческих успехов и любви зрителей.

Юбилейные гастроли в Астане открылись миниатюрой «Письма истории» в исполнении учеников детской студии SATS ComUnity. Это трогательная история легендарного ТЮЗа им. Н. Сац, рассказанная языком сцены и сердец юных актеров.

Также столичной публике представили спектакль-реконст­рукцию «САЦ», основанный на реальных событиях из жизни основательницы театра. В пос­тановке показана хроника репетиции, проходившей перед открытием первого театра для детей и юношества в Казахстане. На сцене оживают события 7 ноября 1945 года – под руководством Наталии Сац актеры готовятся к премьере сказки Евгения Шварца «Красная шапочка».

Роль легендарной основательницы театра исполнила Татьяна Тарская – заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена Дружбы (РФ). Режиссер постановки – лауреат российской театральной премии «Золотая маска» Галина Пьянова.

За восемь десятилетий своего существования театр прошел большой путь. На его сцене ставились произведения Шварца, Пушкина, Маршака, Толстого и современных авторов. Здесь выросли десятки актеров, ставших звездами казахстанской сцены. И спустя десятилетия театр остается символом доброты, вдохновения и веры в чудо.