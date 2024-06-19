Театр завершил сезон премьерой

Казахстанский зритель хорошо знаком с ее произведениями, спектакли по которым поставлены более чем в двух десятках театров страны, а также в Узбекистане и Каракалпакстане. На сцене Русского драматического театра спектакль по пьесе Саи Касымбек будет идти впервые. Режиссер-постановщик Анатолий Петриченко выбрал пьесу, которая ранее шла в трех теат­рах на казахском языке.

– Пьеса привлекла тем, что из нее можно сделать комедию, хотя в оригинале это не совсем юмористическое произведение, – говорит Анатолий Петриченко. – Я прибавил оптимизма, чтобы зал легче воспринимал спектакль. Оставаться человеком в любой ситуации и быть готовым к ответу за то, что ты сделал в своей жизни, – вот главный лейтмотив постановки.

До первого показа – считаные минуты. Вскоре в зале погаснет свет, и публика, включая автора пьесы, погрузится в увлекательное зрелище.

– Мой принцип такой: я написала пьесу, а дальше полностью доверяю режиссеру и сцено­графу, никогда не вмешиваюсь в творческий процесс, – делится Сая Касымбек. – Никогда на прогоны, на сдачу спектакля не приходила. А вот на премьеры обязательно приезжаю. Режиссер, выбирая пьесу, что-то увидел в ней, что-то его зацепило. Пусть творит. Главное, чтобы от идеи не отходил, а она – в жизнелюбии моих героев.

События разворачиваются в ауле, где благополучно доживают свои дни старики-соседи: Касым, Жалак и Сатай. В один из дней там появляется ангел смерти Азраил, чтобы забрать на тот свет Касыма. Но он хочет жить и категорически отказывается умирать. На помощь приходят друзья: любовь близких и кумыс позволяют бравым старикам переспорить саму смерть. Азраил после долгих бесед с людьми о великом смысле существования и нелепости смерти разрешает старикам еще пожить.

– Главный герой Касым – прототип моего отца, – рассказывает Сая Касымбек. – Я написала пьесу после сорока дней после его ухода, определив жанр как трагикомедию. В ней выплеснула тоску по моему самому дорогому человеку. Не хотела, чтобы он умирал, решила, что он должен продолжить жить хотя бы на сцене. У нас много молодежи, недовольной жизнью. Все им не так. А тут люди преклонного возраста, которые утверж­дают, что жизнь прекрасна и жить прекрасно. Как-то Шерхан Муртаза после премьеры спектакля сказал: «Да, мы хотим жить! Это написано обо мне, хотя я не говорю об этом вслух. Для молодежи это тоже очень актуально».

Роли трех стариков играют 30-летние актеры. Такой выбор обусловлен как минимальным составом труппы, так и тем, что не всегда возрастной актер справляется с ролью сверстника. Шухрат Юлдашев, сыгравший роль Касыма, признается, что перевоплотиться в старика получилось не сразу:

– Старался, наблюдал за пожилыми людьми, искал образ. Чтобы выглядеть на семьдесят, одного грима недостаточно. Нужны походка, мимика, соответствующий тембр голоса.

Гример Тажен Балабаева завершает работу над образом, за полчаса превращая молодого актера в старика. Использование усов и бороды, бело-серых бледных тонов придают его лицу характерные старческие черты.

Для Жана Камалова, играющего роль Жалака, это не первый опыт создания на сцене образа пожилого человека. Роль Доктора в спектакле «Дорогая Памела» хоть и эпизодическая, но все же кое-чему научила.

– Мой ментальный возраст намного больше моих 29 лет, – признается Жан Камалов. – Иногда я бываю ворчливым, и, возможно, это помогло сыграть роль, хотя придирчивый зритель, тем более знающий, сколько мне лет, сможет найти некоторый наигрыш, фарс. Мне мой герой в чем-то импонирует: никогда не сдается, весельчак, хотя и не настолько, как Касым. Скорее, немножко уставший человек. Но все равно хочет жить.