Наталья Денисова
В Талдыкоргане состоялся международный теат­ральный фестиваль Biken Fest III, который несколько дней радовал зрителей яркими постановками.

фото Жениса Ыскабая

Фестиваль, проводимый третий год подряд, собрал труппы театров из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и разных уголков Казахстана, подарив зрителям богатую палитру национальных культур и режиссерских школ. На церемонии закрытия руководитель областного управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов подчеркнул, что этот праздник искусства останется в истории культурной жизни региона. Он выразил благодарность коллективам и жюри и сообщил, что фестиваль состоится и в следую­щем году.

Творческие коллективы были отмечены в девяти номинациях. Гран-при и сертификат на 1 млн тенге получил областной казахский музыкально-драматический театр им. Абая за спектакль «Абай айтқан Еңлік–Кебек». «Чарли Чаплин» Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова стал лучшим в пластической режиссуре.

Актер Толеубек Конбай из Акмолинского драматического театра им. Ш. Кусаинова признан лучшим исполнителем мужской роли, а актриса Азербайджанского театра Оксана Расулова – женской. В ролях второго плана блистали Кристина Беруашвили из Сухумского молодежного театра и Нурлан Салидинов из Кыргызского национального драмтеатра им. Т. Абдумомунова.

Лучший актерский ансамбль показал Бухарский музыкально-драматический театр Узбеки­стана­ (спектакль «Чор Дарвеш»). Лучшая сценография была представлена в спектакле «Тастамашы, ана» Шымкентского драмтеат­ра им. Ж. Шанина, а лучшее музыкальное оформление – в постановке «Қар қызы» Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты. Все победители получили специальные статуэтки и денежные сертификаты.

Высокий уровень фестиваля обеспечили авторитетные члены жюри – театроведы и профессора из Казахстана, Узбекистана, Грузии и России.

– Мы рассматривали постановки с разных сторон. Нас порадовали смелые решения режиссеров и мастерство актеров. Фестиваль еще раз доказал, что искусство театра не имеет границ, – отметил председатель жюри – актер, режиссер и продюсер Досхан Жолжаксынов.

