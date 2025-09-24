Театральный праздник завершен Культура 24 сентября 2025 г. 5:30 3 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане состоялся международный театральный фестиваль Biken Fest III, который несколько дней радовал зрителей яркими постановками. фото Жениса Ыскабая Фестиваль, проводимый третий год подряд, собрал труппы театров из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и разных уголков Казахстана, подарив зрителям богатую палитру национальных культур и режиссерских школ. На церемонии закрытия руководитель областного управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов подчеркнул, что этот праздник искусства останется в истории культурной жизни региона. Он выразил благодарность коллективам и жюри и сообщил, что фестиваль состоится и в следующем году. Творческие коллективы были отмечены в девяти номинациях. Гран-при и сертификат на 1 млн тенге получил областной казахский музыкально-драматический театр им. Абая за спектакль «Абай айтқан Еңлік–Кебек». «Чарли Чаплин» Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова стал лучшим в пластической режиссуре. Актер Толеубек Конбай из Акмолинского драматического театра им. Ш. Кусаинова признан лучшим исполнителем мужской роли, а актриса Азербайджанского театра Оксана Расулова – женской. В ролях второго плана блистали Кристина Беруашвили из Сухумского молодежного театра и Нурлан Салидинов из Кыргызского национального драмтеатра им. Т. Абдумомунова. Лучший актерский ансамбль показал Бухарский музыкально-драматический театр Узбекистана (спектакль «Чор Дарвеш»). Лучшая сценография была представлена в спектакле «Тастамашы, ана» Шымкентского драмтеатра им. Ж. Шанина, а лучшее музыкальное оформление – в постановке «Қар қызы» Восточно-Казахстанского театра драмы и оперетты. Все победители получили специальные статуэтки и денежные сертификаты. Высокий уровень фестиваля обеспечили авторитетные члены жюри – театроведы и профессора из Казахстана, Узбекистана, Грузии и России. – Мы рассматривали постановки с разных сторон. Нас порадовали смелые решения режиссеров и мастерство актеров. Фестиваль еще раз доказал, что искусство театра не имеет границ, – отметил председатель жюри – актер, режиссер и продюсер Досхан Жолжаксынов. #Талдыкорган #театр #фестиваль #Biken Fest III