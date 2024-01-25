Техника для глубинки Свежий выпуск 25 января 2024 г. 1:30 43 Флора Левина В Аксуатском районе области Абай обновляется парк сельскохозяйственной техники. фото из архива "КП" По информации пресс-службы акима области, за последние семь лет в районе закуплено 143 единицы тракторов различных марок и 264 единицы вспомогательных агрегатов. В рамках стратегии по обновлению сельскохозяйственного парка хозяйственными структурами района по лизинговой программе через филиал АО «КазАгроФинанс» ВКО и области Абай и за счет собственных средств крестьянскими хозяйствами приобретено 25 тракторов различных марок, закуплено 26 вспомогательных агрегатов. В 2024 году также запланирована покупка 25 новых тракторов для сельских округов. В связи с чем аким Аксуатского района Асхат Смаилов поручил провести комплексный анализ хозяйств, выявивших устаревшую или отсутствующую технику, и обновить парк сельскохозяйственной техники в районе. #ВКО #сельское хозяйство #техника