Техника для глубинки

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Флора Левина

В Аксуатском районе области Абай обновляется парк сельскохозяйственной техники.

фото из архива "КП"

По информации пресс-службы акима области, за последние семь лет в районе закуплено 143 единицы тракторов различных марок и 264 единицы вспомогательных агрегатов.

В рамках стратегии по обновлению сельскохозяйственного парка­ хозяйственными структурами района по лизинговой программе через филиал АО «КазАгроФинанс» ВКО и области Абай и за счет собственных средств крестьянскими хозяйствами приобретено 25 тракторов различных марок, закуплено 26 вспомогательных агрегатов.

В 2024 году также запланирована покупка 25 новых тракторов для сельских округов. В связи с чем аким Аксуатского района Асхат Смаилов поручил провести комп­лексный анализ хозяйств, выявивших устаревшую или отсутствую­щую технику, и обновить парк сельскохозяйственной техники в районе.

#ВКО #сельское хозяйство #техника

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