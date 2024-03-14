Техника рвется в поля Свежий выпуск 14 марта 2024 г. 2:00 53 Андрей Кратенко Готовность техники к проведению посевной кампании в Северо-Казахстанской области составляет 91 процент. фото из архива "КП" О ходе подготовки к весенне-полевым работам в СКО рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев. Он отметил, что для накопления влагоресурсов проведено задержание снега на площади 3,2 млн га. Для формирования потребности в дизельном топливе поступило 1 446 заявок, выделено 53 тыс. тонн горючего, которое на 15 процентов дешевле, чем на заправочных станциях. В посевной кампании планируется участие 12,7 тыс. тракторов, 14 тыс. зерносеющих и полторы тысячи современных посевных комплексов, сообщил Мейрам Мендыбаев. Для посева в семенных лабораториях СКО проверено и отсортировано 295 тыс. тонн семян. #СКО #техника #готовность #посевная компания