Техника рвется в поля

О ходе подготовки к весенне-полевым работам в СКО рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев. Он отметил, что для накопления влагоресурсов проведено задержание снега на площади 3,2 млн га.

Для формирования потребности в дизельном топливе поступило 1 446 заявок, выделено 53 тыс. тонн горючего, которое на 15 процентов дешевле, чем на заправочных станциях. В посевной кампании планируется участие 12,7 тыс. тракторов, 14 тыс. зерносеющих и полторы тысячи современных посевных комплексов, сообщил Мейрам Мендыбаев.

Для посева в семенных лабораториях СКО проверено и отсортировано 295 тыс. тонн семян.