Техника в лизинг и дешевое финансирование – Жумангарин провел встречу по вопросам развития сельхозотрасли

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел очередную неформальную встречу с группой депутатов Мажилиса Парламента во главе с председателем Комитета по аграрным вопросам Сериком Егизбаевым по проблемным вопросам сельскохозяйственной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В обсуждениях приняли участие министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министры национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, руководители Продкорпорации, НУХ «Байтерек», Аграрной кредитной корпорации, депутаты комитетов по аграрным вопросам, законодательству и судебно-правовой реформе.

Депутат Жигули Дайрабаев поднял вопрос финансирования лизинговых программ сельскохозяйственной техники. По данным мажилисмена, средний износ парка действующей техники составляет 76%, а уровень технологического обновления вырос с 2% в 2017 году до 4,4% в 2022 году. Тогда как необходимая норма обновления должна доходить минимум до 10%. Среди факторов, препятствующих достижению необходимого уровня обновления, – дорогие процентные ставки по рыночным лизинговым программам, отсутствие доступного финансирования, удорожание дизтоплива и снижение цен на зерновые культуры. Депутат предложил выделить 100 млрд тенге на лизинговую программу с низкой процентной ставкой и без аванса для обновления вкупе порядка 2 200 единиц тракторов и комбайнов.

Депутат Айдарбек Ходжаназаров предложил комплекс мер, которые, по его мнению, помогут сельскохозяйственной отрасли решить острую проблему финансирования по остаточному принципу.

«Первый инструмент, который мы уже обсуждаем в стенах Парламента, – это применение аграрных расписок и ценной бумаги, которое позволит производителю продать еще не поспевший урожай. Второй инструмент – гарантирование займов банков второго уровня в сектор АПК через Аграрную кредитную корпорацию, которое позволит привлечь в сектор до 4 трлн тенге. И третий инструмент, уже доказавший свою состоятельность и пользующийся популярностью, – это расширение направления форвардного финансирования. Например, выдавать товарные кредиты в счет будущего урожая не только семенами, но и пестицидами, гербицидами, ГСМ», – сказал депутат.

Также Айдарбек Ходжаназаров поднял вопрос закупа сырья и поддержки производителей семян подсолнуха.

«Нам важна переработка, и мы, конечно, не хотим развивать перерабатывающую промышленность соседних стран за счет подсолнечника Казахстана, но сейчас сложилась ситуация, когда производители семян недополучают положенные субсидии, а переработчики закупают дешевое сырье из России, а не у отечественных аграриев», – заявил он.

Предложения вызвали бурные обсуждения у участников. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев предложил создать рабочую группу для проработки изменений в правила субсидирования, чтобы производители подсолнуха могли получать полагающуюся господдержку в соответствии с производственным циклом. По всем остальным вопросам решено организовать круглый стол с Продкорпорацией, на котором следует выработать решения, как госкомпании стать полноценным игроком на рынке.

«Продкорпорация должна быть сильным и активным инструментом, а когда нужно пассивным, чтобы не оказывать чрезмерного влияния на рынок. Что касается экспортной пошлины на подсолнух, то у каждого вопроса есть 2 стороны, и в случае с пошлиной это интересы производителя и переработчика. Но есть еще госполитика, которая нацелена на диверсификацию рынка и наращивание производства переработанной продукции. И здесь мы идем в правильном направлении. Если взять статистику, то мы видим значительный рост объемов переработки. Экспортная пошлина – это справедливый инструмент. Все предложения участников рынка будут рассмотрены. Будет принято сбалансированное решение», – резюмировал Серик Жумангарин.