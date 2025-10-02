Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

В Национальном космическом центре в Астане стартовал уникальный исследовательский проект SANA-1, ставший первым в Казахстане экспериментом по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближённых к космическому полёту, сообщает Kazpravda.kz

Эксперимент реализуется совместными усилиями Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компании Eurasian Space Ventures и ведущих национальных научных и образовательных организаций.

Команда эксперимента

По данным ведомства, особенностью проекта стало участие женского экипажа, состоящего из четырёх сотрудниц подведомственных организаций Аэрокосмического комитета:

Юлия Бакирова – командир экипажа, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО «Национальный центр космических исследований и технологий». Асем Куандык – научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов АО «Национальный центр космических исследований и технологий». Дарья Комарова – ведущий инженер отдела обеспечения полёта и контроля технического состояния космических аппаратов АО «Республиканский центр космической связи». Линара Жадигерова – инженер лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО «Институт ионосферы».

На протяжении 10 суток исследовательницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта, Героя Казахстана Айдына Аймбетова.

В ходе миссии экипаж проведёт ряд медицинских, когнитивных и командных исследований, моделирующих реальные сценарии космических экспедиций, а также различные образовательные эксперименты. Руководителем научной программы выступает ассистент профессора, руководитель AI Lab Казахстанско-Британского технического университета, доктор PhD в области психологии, Алина Гуторева.

Значение для Казахстана

Проект SANA-1 имеет особое значение для страны. Впервые проводится комплексное исследование, включающее психологические, медицинские и инженерные аспекты пилотируемой космонавтики. Эксперимент закладывает основу для формирования национальной научной базы и подготовки специалистов к будущим космическим миссиям.

Цель проекта заключается не только в развитии компетенций Казахстана в космических исследованиях, но и в популяризации STEM-направлений среди молодёжи, а также в расширении участия женщин в космической науке. Женский экипаж SANA-1 символизирует новый шаг к гендерному равенству и показывает, что Казахстан готов формировать собственную команду исследователей для будущих космических экспедиций.

SANA – это эксперимент не только про космос, но и про людей, которые пишут новую страницу истории Казахстана, заключили в министерстве.