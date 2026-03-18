Технологии меняют работу архивистов

Статьи,Приоритеты
120
Маргулан Бейсекенов

Ключевые направления развития сферы хранения документов обсудили в Астане

коллаж Павла Цедилина c помощью ChatGPT

Более 1 700 специалистов со всей страны приняли участие в крупнейшем отраслевом опросе, проведенном Архивом Президента РК. Его результаты, затрагивающие ключевые направления развития сферы – от цифровизации архивных фондов до подготовки кадров нового поколения, лег­ли в основу первого заседания ­Экспертного клуба.

Он стал новой профессиональной площадкой архива, где специалисты обсуждают актуальные вопросы архивного дела и предлагают практические меры по развитию отрасли. В мероприя­тии приняли участие депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, глава Офиса Пос­тоянного координатора ООН в Казахстане ­Куртмолла ­Абдулганиев, вице-ректор Академии государственного управления при Президенте РК ­Эльмира ­Оразалиева, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр ­Мухаметкалиев, заместитель председателя Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации ­Гульзира Карсакбаева.

Открывая заседание, директор Архива Президента РК Алия Мустафина подчеркнула, что сегодня от специалистов отрас­ли требуется внедрение IT-решений и цифрового управления фондами.

– Глава государства на Национальном курултае отметил, что только те народы и государства, которые сумеют перевести свою историю и культуру в электронный формат и интегрировать ее в глобальную цифровую среду, смогут сохранить свою идентичность. В этой связи первое заседание было посвящено трем ключевым вопросам казахстанской архивной сферы: будущему архивов в цифровом мире, влиянию технологий на работу с документами и подготовке специа­листов, которые будут хранить национальную память завтра, – сказала Алия Мустафина.

Отметим, что заседанию Экс­пертного клуба предшествовал масштабный опрос, в котором приняли участие 1 708 сотрудников – почти половина всех специалистов страны. 44% из них, то есть большая часть респондентов, на вопрос о причинах выбора профессии ответили, что их привлекли «интересная работа и участие в сохранении историко-культурного наследия».

Среди приоритетных изменений для отрасли в ближайшие три года респонденты выделили расширение цифровизации (внед­рение ИИ, оцифровка, электронные каталоги, онлайн-услуги – 57%), увеличение финансирования и укрепление материально-технической базы архивов.

Что касается ИИ, то 44% считают его наиболее полезным для оцифровки и распознавания текстов, включая рукописи и тексты на иностранных языках, 31% – для поиска документов и составления справочного аппарата, а 26% – для обслуживания пользователей. При этом 37% респондентов полагают, что ИИ будет выполнять рутинные операции, оставляя ключевую работу за архивистом, 34% считают, что ИИ станет полноценным помощником, ускоряя процессы, а 24% ожидают, что внедрение технологий не окажет существенного влияния на профессию.

Депутат Мажилиса Айдос ­Сарым, обсуждая будущее архивистов и кадровый потенциал, подчеркнул государственную значимость архивов. Он отметил необходимость пересмотра отраслевого закона, который усилит роль архивов и архивистов как гаранта подлинности информации.

– Архивы не просто хранят свидетельства прошлого. Это фундамент нашей государственной независимости и исторической правды. Повышение статуса архивистов и укрепление правового авторитета отрасли – требование времени. Новые изменения в этой сфере будут рассматриваться на государственном уровне, – сказал Айдос Сарым.

Вице-министр Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что будущее архивов напрямую связано с цифровыми компетенциями специалистов:

– Архив – это уже не только хранилище бумажных документов, а стратегический массив данных страны. Качественно оцифрованные архивные материалы становятся ключевым источником для технологий искусственного интеллекта, позволяя оперативно создавать книги, фильмы и научно-аналити­ческие продукты. Законодательная база для этого в Казахстане уже сущест­вует. Теперь важно укреплять инфраструктуру, повышать качество данных и готовить специалистов нового типа.

Тема трансформации профессии архивиста также стала предметом активного обсуждения. Вице-ректор Академии государственного управления Эльмира Оразалиева акцентировала внимание на необходимости формирования современного имиджа профессии:

– Современный архивист – это архитектор цифровой памяти. Нам нужны образовательные программы на стыке IT, юрис­пруденции и менеджмента. Когда архивист станет восприниматься как высококвалифицированный информационный менеджер, отрасль станет более привлекательной для талантливой молодежи.

Заседание завершилось конкретными предложениями по цифровизации архивов, применению ИИ, обновлению стандартов и повышению престижа профессии. Все идеи будут направлены в уполномоченные органы, а их реализация позволит архивам занять новое место в цифровом обществе.

#Астана #заседание #архив #архив Президента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]