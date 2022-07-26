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Происшествия
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Тела 26-летнего мужчины и 30-летней женщины нашли в одной из квартир в городе Атырау. Погибшие оказались супругами. У них осталось четверо детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz

Вечером 25 июля на пульт оператора 102 управления полиции Атырау поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее дочь не открывает дверь квартиры. 

По вызову выехал дежурный наряд ЧС. При вскрытии двери квартиры в одной из комнат были обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождения.

«По данному факту проводится расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство». Согласно выявленной информации, погибшие граждане являлись супругами. От совместного брака они имеют четырех детей. Выяснилось, что данная квартира была арендована гражданкой 1992 года рождения месяц назад», – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

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