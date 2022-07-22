Телефонное знакомство с "братом" обошлось актюбинке в 170 тысяч тенге

Очередная жертва попалась на уловки мошенников. 22-летняя жительница города Актобе обратилась в городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

На днях девушке позвонил мужчина с неизвестного номера представился её братом, который проходит срочную службу, и попросил срочно перечислить ему деньги в долг.

Мошенник настаивал, что деньги нужны ему срочно. Девушка, не раздумывая, перевела 170 тысяч тенге на указанный номер.

Департамент полиции Актюбинской области просит жителей региона быть бдительными.

«Если на телефон позвонил якобы Ваш родственник и сообщил, что он попал в беду и ему срочно нужны деньги, ни в коем случае не нужно бежать в банк, снимать со счёта все свои сбережения передавать их неизвестным людям. Для начала дозвонитесь до родственника и уточните, правдива ли информация.

Также ни в коем случае не отправляйте код подтверждения, высланный банком, так как факты интернет-мошенничества в основном совершаются с помощью интернет-банкинга», – предупредили стражи порядка.