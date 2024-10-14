Telegram откроет офис в Казахстане

В соответствии с требованиями законодательства РК, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, обязаны иметь своего представителя в Казахстане

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречи с Торговой палатой США и представителями американских компаний Meta и Apple, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минцифры

Глава министерства сообщил о достижении соглашения с Telegram о создании представительства и открытии офиса в стране.

В ходе обсуждений поднимались ключевые вопросы, касающиеся безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты прав пользователей.

«Мы активно работаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с требованиями нашего законодательства, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, обязаны иметь своего представителя в Казахстане. Открытие офиса Telegram – это важный шаг для повышения контроля над контентом», – отметил Мадиев.

Кроме того, в рамках этих встреч начата работа с Meta по противодействию мошенническим схемам.

Представители компании Meta подчеркнули, что интернет-мошенничество, с которым сталкивается Казахстан, является общей проблемой для многих стран. За последний квартал Meta заблокировала более 1,2 миллиарда фейковых аккаунтов по всему миру, используя современные технологии искусственного интеллекта.