Телеканал «Qazaqstan» покажет телесериал о судьбах женщин в тылу

Кино,День Победы
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Дана Аменова
корреспондент

Съёмки сериала проходили в естественных условиях, что позволило воссоздать подлинную атмосферу 1940-х годов

Фото: РТРК «Казахстан»

Телерадиокорпорация «Казахстан»  приурочила премьеру исторической теледрамы к знаменательной дате - 80-летию Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на республиканскую телерадиокорпорацию «Казахстан»

Телесериал «Жабайы алма», снятый по одноимённой повести Сайына Муратбекова, рассказывает о малоизвестной, но крайне важной стороне войны – жизни в тылу, героизме женщин и детей, переживших эти  испытания.

 По словам председателя правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ляззат Танысбай, «Жабайы алма» - первый на казахстанском телевидении крупный сериальный проект, который посвящён именно женщинам-труженицам тыла. 

«В целом фильмов о войне снято немало. Но наш проект  стоит отдельно. «Жабайы алма» – первый масштабный телесериал про тружеников тыла, которые, хоть и находились вдали от передовой, испытали на себе все тяготы войны. Особенно важен образ казахских матерей, сельских женщин тех лет, которые, несмотря на тяжёлые условия, с достоинством несли бремя судьбы. Мы верим, что их история найдёт отклик в сердцах телезрителей», – отметила Ляззат Танысбай.

Историческая драма состоит из шести серий. Режиссером проекта выступил– Айдын Сахаман, автором сценария – Канат Рамазан. В актёрский состав вошли: Заңғар Миятұлы (Канат), Назгуль Карабалина (Багила), Жанель Атамбекова (Назира), Максат Рахмет (Рысбек), Саят Мерекенов (Нугман), Омар Киким (Байдалы).

«Эта тема знакома каждому ребёнку в Казахстане. О Великой Отечественной войне мы узнавали в семье, в школе и, конечно,  из литературы. «Сырдарья» Сабита Муканова, «Казахский солдат» Габита Мусрепова, «Инеш» Сафуана Шаймерденова, произведения Дулата Исабекова и Сайына Муратбекова – все они являются бесценным наследием, посвящённым теме войны и тыла. В сериале «Жабайы алма» один персонаж не похож на другого. У каждого – своя внутренняя психология, своя трагедия. Бағила – собирательный образ тысяч казахских женщин, оставшихся в тылу. Каждый персонаж – подлинный и неповторимый», – говорит автор сценария Канат Рамазан. 

Съёмки сериала проходили в естественных условиях, что позволило воссоздать подлинную атмосферу 1940-х годов.

В кадре представлены все четыре времени года, особенно реалистично показаны зимние сцены – метели, морозы, тяжёлый быт. Использование аутентичного реквизита, костюмов и сельских интерьеров усиливает эмоциональное воздействие. В съёмках участвовало более двадцати детей, семеро из которых исполнили ключевые роли. 

Исторический телесериал будет показан в эфир телеканала  «Qazaqstan» 9-11 мая в 22:15.

Анонс доступен для просмотра по следующей ссылке

#тыл #женщины #ВОВ #80-летие Победы #телеканал «Qazaqstan» #телесериал

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