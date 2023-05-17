Архивные кадры с Токаевым в день его юбилея опубликовал Телерадиокомплекс президента (видео)

Сегодня главе государства исполнилось 70 лет.

Фото t.me/ptrkkz

Архивными фото- видеоматериалами разных лет поделился официальный медиаресурс президента Казахстана, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алматы.

В честь дня рождения главы государства команда ТРК выложила в своем Telegram-канале некоторые из самых известных кадров с президентом. На видеокадрах глава государства демонстрирует владение несколькими иностранными языками.

Как известно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет свой день рождения в обычном рабочем режиме. Сегодня первый день его государственного визита в Китай.