Как президент Казахстана отметит свой день рождения, рассказал Желдибай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет свой день рождения 17 мая в обычном рабочем режиме. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz .

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В пресс-службу президента поступают вопросы представителей средств массовой информации о том, как глава государства намерен отметить свой день рождения.

«В связи с этим хотел бы проинформировать, что никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция президента.

Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», – сообщил Желдибай на своей странице в Facebook.