В Казахстане зафиксирован рост телесмотрения. По итогам расширенных телевизионных измерений совокупная аудитория телевидения в стране увеличилась на 21%, при этом основной вклад в рост обеспечили малые города и сельские населённые пункты.

24 декабря в Алматы состоялось заключительное в текущем году заседание Конференции учредителей Национальной Медиа Ассоциации (НМА). В рамках встречи были представлены результаты Установочного исследования 2025 года, а также итоги тестового режима по панели «ТВ-индекс: малые города и сёла».

В октябре 2025 года НМА совместно с K Research Central Asia запустили расширенное телевизионное измерение, впервые включив в него малые города и сельские населённые пункты Республики Казахстан. Инициатива стала важным шагом в развитии национальной системы измерений телесмотрения. Ранее измерения проводились только в 21 крупном городе с населением свыше 100 тысяч человек.

Результаты исследования показали, что телевидение остаётся одним из ключевых каналов коммуникации с широкой ежедневной аудиторией. Среднее время просмотра в регионах выше: в малых городах и сельской местности зрители в среднем проводят у телевизора 198 минут в день, что на 21 минуту (или 12%) больше, чем жители крупных городов, где этот показатель составляет 177 минут.

Среднесуточный рейтинг отечественных телеканалов в малых городах и сёлах превышает показатели крупных городов на 40%, что в итоге отразилось на общем росте телевизионной аудитории по всей стране. Рейтинг телеканала - это статистический показатель, отражающий долю зрителей, смотревших канал в определённый период времени.

Аналогичная тенденция наблюдается и по среднесуточному охвату. В малых городах и сёлах телевизор ежедневно смотрят 44% населения, тогда как в крупных городах - 35%. В целом по стране среднесуточный охват достигает 40%, что на 13% выше показателя, рассчитанного только по крупным городам.

Исследование показало, что именно регионы становятся ядром молодой зрительской базы. В малых городах и сёлах молодёжь 18–24 лет смотрит телевизор заметно активнее - их доля составляет 27% против 19% в крупных городах, в то время как в крупных городах наиболее активна ТВ-аудитория в возрасте 45+. Кроме того, именно зрители, предпочитающие казахский язык, в регионах обеспечивают основную часть телесмотрения: 82% против 59% в больших городах.

«Полученные данные показывают, что регионы сегодня задают новые тренды в медиапотреблении, становятся драйверами роста телерынка, обеспечивая более молодую, стабильную и вовлечённую аудиторию современного телевидения. Конкуренция каналов за зрителя сегодня смещается именно туда, где формируется её новое ядро», - говорит руководитель Наблюдательного совета НМА Кемелбек Ойшыбаев.

Расширение географии исследования стало важным шагом для всей индустрии. Оно позволяет объективно оценивать эффективность телеканалов и телевизионного контента на национальном уровне, учитывать реальные медиапривычки жителей всех регионов страны и формировать более персонализированный контент, отвечающий интересам различных аудиторных групп по всей стране.

Справочно: Национальная Медиа Ассоциация - профессиональное отраслевое объединение, в которое входят ведущие телеканалы страны, сейлс-хаусы и рекламные агентства. Ассоциация занимается измерением и анализом телевизионной аудитории и телесмотрения, медиаконтента, развитием единых стандартов медиарынка и проведением отраслевых исследований.