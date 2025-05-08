Тело человека обнаружили на железной дороге в Алматинской области

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Поезд остановлен до завершения необходимых процедур

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути, сообщает Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы нацкомпании «ҚТЖ», на месте было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения необходимых процедур.

«На место прибыла полиция, проводится расследование. Инцидент расследуется в установленном порядке совместно с правоохранительными органами», – сказано в пресс-релизе.
 

Там же напомнили о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне движения поездов.

#поезд #Алматинская область #тело #«ҚТЖ»

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