Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути, сообщает Kazpravda.kz



По данным пресс-службы нацкомпании «ҚТЖ», на месте было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения необходимых процедур.

«На место прибыла полиция, проводится расследование. Инцидент расследуется в установленном порядке совместно с правоохранительными органами», – сказано в пресс-релизе.



Там же напомнили о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне движения поездов.