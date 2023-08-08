Тело годовалой девочки обнаружили прохожие в лотке в Шымкенте

2 ребенка утонули в Шымкенте, оставшись без присмотра взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

О первом несчастном случае в управление кризисными ситуациями ДЧС Шымкента сообщила 5 августа в 13:15 служба 103.

На даче геологов по улице Новостройка в Шымкенте в оросительном канале родственник обнаружил тело мальчика 2021 года рождения. Ребенок упал в воду и утонул при неизвестных обстоятельствах, оставшись без присмотра родителей. Глубина канала – 50 см, ширина – 1,5 м.

Второе происшествие произошло 7 августа днем.

Тело девочки 2022 года рождения в городской очистительной системе (лоток) по Алматинской трассе в Абайском районе увидели прохожие.

Малышка тоже осталась вне поле зрения взрослых, обстоятельства ее гибели неизвестны.

Глубина очистительной системы составляет 40 см, ширина – метр.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 7 несчастных случаев, которые произошли в каркасных бассейнах в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.