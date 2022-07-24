Происшествия
Тело утонувшей журналистки нашли акмолинские спасатели

Акмолинские спасатели нашли тело утонувшей девушки неподалеку от села Арнасай в Астанинском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе. Поиски тела велись на протяжении пяти дней. На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.

Поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема, отметили спасатели.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 19 июля в 21.03 в Арнасайском сельском округе Аршалынского района от дежурного отдела полиции поступило сообщение о том, что на Астанинском водохранилище при падении с гидроцикла утонула 27-летняя девушка. Это произошло на расстоянии 250-300 м и глубине 20 м.

Полиция установила, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Астанинского водохранилища.

Известно, что утонувшая была журналисткой и ранее сотрудничала с МИА «Казинформ», добавили в агентстве.

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