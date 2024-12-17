Тело женщины нашли в одном из поселков Алматинской области
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Следов насильственной смерти не обнаружено
Сотрудники полиции ведут расследование по факту обнаружения тела женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz
Сообщается, что в районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 56-летней женщины.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», – рассказали в ДП Алматинской области.
Информацию об обнаружении трупа женщины в поселке Кызыл Кайрат опубликовал местный паблик.