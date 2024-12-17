Тело женщины нашли в одном из поселков Алматинской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции ведут расследование по факту обнаружения тела женщины, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что в районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 56-летней женщины.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», – рассказали в ДП Алматинской области.

Информацию об обнаружении трупа женщины в поселке Кызыл Кайрат опубликовал местный паблик.