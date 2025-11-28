В Алматы прошла международная конференция «Системный подход к противодействию бытовому насилию. Коррекционные программы для агрессоров». Эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и ряда международных организаций обсудили вопросы реализации международных рекомендаций и говорили о необходимости превращать нулевую терпимость к насилию в практику, особенно в семьях и образовательной среде.
ПопулярноеВсе
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Весь ствол в затейливых узорах
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Дело не только в инфраструктуре
Красиво жить не запретишь
Сакральный ландшафт
Сохранить для потомков
Сила местных трав
Мастер слова
Женское лицо войны
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Политика здравого смысла
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]