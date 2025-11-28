Тема бытового насилия перестала быть табу

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошла международная конференция «Системный подход к противодействию бытовому насилию. Коррекционные прог­раммы для агрессоров». Эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и ряда международных организаций обсудили вопросы реа­лизации международных рекомендаций и говорили о необходимости превращать нулевую терпимость к насилию в практику, особенно в семь­ях и образовательной среде.

Как отметила председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байсакова, помощь жертве – только часть работы. Женщины, прошедшие реабилитацию, часто возвращаются к тем, кто их обижал, поэтому снижение уровня насилия невозможно без работы с агрессорами.

– Совместно с Республиканским центром психического здоровья мы обучаем психологов системы здравоохранения, которые работают с агрессорами. Психологи кризисных центров готовят жертву к безопасному взаимодействию. Их задача – научить обе стороны решать конфликты мирными способами, без криков и оскорблений. Иногда для этого дос­таточно просто выйти из комнаты и прекратить конфликт, – подчеркнула Зульфия Байсакова.

Данные методики Казахстан заимствовал из опыта Германии. Там используемая система позволяет оценивать, способен ли человек изменить свое поведение под воздействием психологических программ. Алкоголики, наркозависимые или люди с игровыми зависимостями часто не поддаются коррекции. Эти программы рассчитаны на тех, кто реально может изменить свое поведение.

В Казахстане разработаны методические рекомендации и минимальные стандарты работы с агрессорами. То, что предлагает НПО, не всегда сразу принимается государством, но подвижки есть, признают эксперты. Изменения в законодательстве уже произошли, продолжается обсуждение новых поправок.

Директор по развитию ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Нуржамал Иминова подчеркнула важность взаимодействия государства и гражданского общества. По ее словам, в последние годы Казахстан сделал серьезные шаги в законодательной сфере. Благодаря резонансному делу Салтанат Нукеновой Верховный суд разрешил транслировать процесс, что стало примером открытости для всей Центральной Азии. Внесенные поправки усилили защиту женщин и детей, криминализировали семейно-бытовое насилие, сталкинг и кражу невест.

– Закон может быть идеальным, но важно, как он работает на местах. Необходимо менять сознание, привычные модели поведения и стереотипы, проводить информационные кампании, обучающие программы, объяснять вредные практики и устаревшие установки. Позитивные изменения уже заметны. То, что люди начали чаще открыто говорить о бытовом насилии, – не рост актов агрессии, а взросление общества. Тема перестала быть табу, граждане чувствуют, что государство готово их услышать и защитить. И если мы продолжим работать сообща, скоро увидим реальные положительные результаты, – резюмировала Нуржамал Иминова.

