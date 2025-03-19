Тенденции, проблемы, поиски решений
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Сергей Наговицын
Фармацевтический сектор нашей республики прошел большой путь развития, и сегодня можно констатировать важные достижения в системе лекарственного обеспечения. Благодаря им миллионы граждан Казахстана получают жизненно важные лекарства бесплатно или на льготных условиях. Удалось значительно расширить перечень препаратов, включенных в систему льготного обеспечения. В 2024 году только за счет средств государства было закуплено более 2 тыс. наименований лекарственных средств для более 3 млн пациентов.