Тенденции, проблемы, поиски решений

Редакция «КП» обратилась к ведущим экспертам – участникам недавно состоявшегося в Алматы 16-го Евразийского фармацевтического форума – с просьбой обозначить основные тенденции, проблемы и вызовы, с которыми сталкивается отрасль, и рассказать о том, что делается для их разрешения.

Поддержка отечественного фармпроизводства

Еркен Жакатай,

председатель правления ТОО «СК-Фармация»:

– Главная наша задача – бесперебойное обеспечение и заблаговременный закуп лекарств, средств и медизделий для населения Казахстана в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи. Не менее важна поддержка отечественного фармацевтического производства и наращивание его присутствия на рынке Казахстана.

Мы демонстрируем обеспеченность медорганизаций: в количественном выражении это 1 200 стационаров и 700 поликлиник. Обеспечение лекарственными средствами осуществляем через логистические центры. По итогам 2024 года мы обеспечили 1 596 ЛС и медизделиями на сумму 479,9 миллиарда тенге.

Рассмотрим структуру закупа. Путем долгосрочных договоров у отечественных товаропроизводителей мы сделали закуп почти на 144 миллиарда тенге. Также мы закупаем у других производителей – это 34 поставщика, оказавшие нам услуги на сумму почти 96 миллиардов тенге. У международных организаций – ООН, ЮНИСЕФ­ и STOFTW – мы закупили ЛС и медизделия на 3,89 миллиарда тенге. Ну и, конечно, почти половина всех закупок произ­водится участниками фармрынка, дистрибьюторами: закуп­лено товаров на сумму поч­ти 236,15 миллиарда тенге, что составляет около 49% объема наших закупок.

Снять финансовую нагрузку с пациентов

Гульнара Кулкаева, председатель правления

Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой:

– Наш центр совместно с Министерством здравоохранения сегодня проводит большую работу именно в части рационального использования лекарств, пересмотра клинических протоколов, стандартов, порядка формирования критериев отбора лекарственных препаратов для включения в возмещаемые списки.

Естественно, стоит вопрос по пересмотру ряда законодательных актов. В первую очередь для того, чтобы лекарства и препараты быстрее поступали на рынок. И если вдруг препарата нет в лекарственном протоколе, то как сделать так, чтобы пациенту он был доступен. Поэтому определенные новшества вносятся и в Кодекс о здоровье народа и сис­теме здравоохранения. Кроме того, мы сейчас вносим изменения в 75-й приказ.

К сожалению, у нас есть правила подключения, но нет крите­риев и требований для исключения лекарственных препаратов из амбулаторного лекарственного обеспечения. Сегодня проводится большая работа именно по методологии формирования амбулаторного лекарственного обеспечения. В данный момент ведется разработка информационных систем, чтобы формирование начиналось с уровня каждого пациента и каждого участка. Ожидается пилотный запуск данной информационной системы. Сегодня есть списки, на которые мы опираемся, они яв­ляются основой для лечения наших пациентов, для назначения препаратов согласно определенным клиническим протоколам. Это Казахстанский национальный формуляр, в котором почти 7 000 торговых наименований лекарственных средств.

По итогам 2024 года мы имеем­ практически 250 миллиардов, выделяемых на амбулаторное лекарственное обеспечение. При этом нужно отметить, что в 2018-м выделялось всего 82 миллиарда. Конечно же, необходимо проводить ревизию, чтобы исключать неэффективные и вводить в этот перечень эффективные препараты, даже если их стоимость будет немного выше. Поэтому сегодня стоит вопрос проведения анализа эффективности действующих препаратов.

Внедрение обязательного медицинского страхования позволило расширить данный перечень. Но мы провели анализ и выявили, что в список вошли и такие заболевания, которые никак не влияют на качество жизни пациента, на инвалидность и не ложатся тяжелым финансовым бременем для граждан. А наша основная задача – это снять финансовую нагрузку с пациентов и увеличить их охват.

Мир изменился и глобализовался

Лариса Матвеева,

исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических

производителейв Российской Федерации:

– Полагаю, что у нас на общем экономическом пространстве одни и те же вызовы. Если в какой-то стране этих вызовов еще нет, а в другой есть, то наверняка мы способны обменяться теми решениями, которые находим для их преодоления.

Выскажу свою точку зрения. Я всегда была противницей слов «международная компания» и вообще деления на международные и локальные. Мне кажется, мир изменился и глобализовался. Не важно, какая компания, важно, какие препараты она производит. Все, что мы делаем, делается для пациента, ведь наша индустрия – социально ориентированная. А для пациента главное – чтобы было лекарство, чтобы было лечение и чтобы это лечение было эффективным, доступным и качественным. Поэтому, надеюсь, в какой-то момент уйдет этот термин – «Ассоциация международных фармпроизводителей» – и мы будем просто ассоциацией производителей лекарственных средств в той или иной стране.

Мы очень долго с коллегами из ЕС работали над внедрением новых правил по регистрации. И пришли к выводу, что необходимо внести изменения в регуляторной части, чтобы доступ к лекарственным препаратам продолжался, – это очень важная часть нашей работы.

Отметим, что только в последний год зарегистрировано более 120 оригинальных препаратов, около 250 дженериковых. Это некий ответ на то, что международная фарма якобы уходит, никто не поставляет препараты на рынок. Нет, поставляют! Более двухсот клинических исследований продолжаются.

Безусловно, пациент у нас один, мы не можем обойтись без международной экспертизы, но при этом нужно развивать свои локальные инновации, и для этого нужны инвестиции.

С другой стороны, развивая инновации, рано или поздно встанет вопрос о защите интеллектуальной собственности. Всегда хочется прийти на рынок первым. Но очень важно соблюдать права интеллектуальной собственности, хотя до сих пор в этой сфере нет четких критериев. И это те вопросы, которые нужно обсуждать совместно, делиться опытом.

Инвестиции в образовательную деятельность

Вячеслав Локшин, президент Ассоциации

международных фармацевтических производителей в РК:

– Самое главное, для чего существует фармотрасль, – это предоставление пациентам эффективных безопасных лекарств, обеспечение их физической и финансовой доступности. И эти вопросы сегодня решает Министерство здравоохранения, представители фармкомпаний.

Конечно, на мировом фарм­рынке, казахстанском в том чис­ле, появляются новые инновацион­ные лекарственные препараты. И вот с их доступностью есть проблемы, потому что иногда в Казахстане с момента регистрации нового препарата до включения в протокол и покупки его для пациента проходит четыре-пять долгих лет. Более того, Казахстан не самая первая страна, с которой начинается регистрация лекарст­венных препаратов. А сегодня современные лекарства позволяют действительно излечить онкологические заболевания, даже рак на четвертой стадии. Поэтому, я думаю, современные протоколы, быстрое их обновление – очень важная задача, которую должны решать вместе бигфарма и государство.

Очень важный вопрос – сооплата. Пациент должен иметь выбор: оригинальный препарат ему получить или дженерик. И если он решит – оригинальный, то должен будет доплатить разницу между стоимостью.

Очень интересное направление, где Министерство здравоохранения впервые стало активным участником, – это дорогостоящие препараты для пациентов с редкими заболеваниями. Одно­значно, что этих людей бросать нельзя, и сегодня их лечат. На форуме запомнилось выступление представителя компании F.Hoffmann-La Roche, который отметил, что в Казахстане дос­таточно эффективная и справедливая система обязательного со­циального медстрахования. То есть платят все понемногу, а каждый в отдельности может получить медицинскую помощь в полном объеме. Иногда она стоит и миллионы тенге… Благодаря работе «СК-Фармация» идет сильная экономия средств – более 300 миллиардов мы сэкономили только за последние годы.

Стали локализовать свои произ­водства и иностранные производители. И важно поддержать тех, кто локализует уже не дженерики, а оригинальные препараты. Хотелось бы, чтобы отечественные производители начали вкладывать в развитие медицинской науки, в создание новых лекарственных препаратов. Просто покупать и продавать дженерики недостаточно. Иностранная фарма инвестирует в подготовку врачей, в образовательную деятельность. Этого же надо ожидать и от отечественных производителей.