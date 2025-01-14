Теннисный клуб горел в Алматинской области
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Причина пожара устанавливается
В селе Бесагаш Талгарского района на территории частного теннисного клуба произошло загорание административного здания, каркасного строения из тента, покрытия теннисного корта и надувного купола, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК
По прибытию пожарных происходило открытое горение и имелась угроза распространения огня на соседний дом и рядом стоящий теннисный корт. Принятыми мерами огнеборцев, удалось уберечь от огня рядом стоящий теннисный корт и частный жилой дом.
Пожар ликвидирован на общей площади более 1 000 кв м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.