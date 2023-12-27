Тепло. Еще теплее...

По данным Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышлен­ности и строительства РК, общая протяженность тепловых сетей в нашей стране составляет порядка 14 тыс. км, при этом средний их износ составляет 54%.

Но средние цифры, конечно же, не говорят о реальной картине в каждом конкретном городе. Специалисты заявляют, что в наихудшем состоянии находятся теплокоммуникации в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абай, Северо-Казахстанской областях.

Задача, которая сейчас стоит перед исполнительной системой, – в ближайшие шесть лет принципиально изменить ситуа­цию. Вся текущая политика по модернизации коммунальных сетей отражена в Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, и теплокоммуникации – только одна из частей этого документа. Государством запланировано ежегодное снижение показателя износа.

Первые цифры таковы: сегодня износ теп­лосетей составляет­ 54%. При этом по итогам масштабных­ работ 2023 года за счет средств республиканского бюджета он должен снизиться на один процент.

Здесь, к слову, нужно учитывать такой фактор: каждый год идет естественный износ тепловых сетей – примерно на 5%. И чтобы получить итоговое улучшение даже на один процент, нужно опережать еще и естественный износ.

Отметим, что в последние годы в Казахстане существовала только одна программа финансирования ремонта теп­ловых сетей, которая активно работала в 2015–2017 годах, – это бюджетный кредит. То есть из республиканского бюджета выдавался кредит регионам под 0,01% на 20 лет. Этот удобный и работающий механизм доступен и до сих пор, но он перестал быть единственным и уже не такой востребованный.

Дело в том, что для модернизации теплосетей им активно пользовались региональные субъекты естественных монополий, которые являются конечными получателями средств, и сейчас практически все они закредитованы. И уже с 2019 года пошла тенденция на понижение активности – ведь эти средства нужно ежемесячно возвращать, а возможность для этого лишь одна – тариф. Естественно, не безразмерный.

К тому же не все монополис­ты вовремя заложили в тариф возвратность этого кредита, и потому были случаи, что, когда пришло время платить, начались обращения о реструктуризации кредита. Но высокий износ изменить за три-четыре года не получилось, и без того не самые большие темпы работ начали снижаться…

Как бы жестоко ни звучало, но авария в Экибастузе стала переломной для системы теплоснабжения. Эксперты не один год до этого говорили о том, что в теплокоммуникации деньги не вкладываются, в отличие, например, от сетей водоснабжения, на которые финансирование шло существенное и по всей стране.

Теперь же, в 2023-м, было принято важное решение Правительства – открыть соответствующую бюджетную программу для вливаний госсредств в теп­локоммуникации, и уже в феврале пошли первые деньги из республики.

По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, в этом году из республиканского бюджета и резерва Правительства было выделено 118 млрд тенге на реконструкцию 134 км тепловых сетей. Конечно же, это финансирование шло на те проекты, которые касались теп­лосетей с износом более 75%, и таких оказалось свыше 60.

Да, обыватели порой задают воп­рос: а почему нельзя было все сделать раньше? Но ответ лежит на поверхности.

Во-первых, в республике короткий межотопительный сезон – климат в нашей стране очень ограничивает строителей. Все регионы работают в режиме нон-стоп. Во-вторых, больший объем просто нельзя сделать физичес­ки – на это не хватит ресурсов. Те же трубы, оборудование завозятся из России, и даже рабочей силы может не хватить. Ведь кроме тех работ, которые проходят за счет рес­публиканских средств, есть существенный объем за счет местных бюджетов и субъектов естественных монополий. Вкупе за счет всех источников финансирования в этом году отремонтировано 558 км теп­лосетей.

Плюс нужно отметить, что одно только выделение средств не решает всех проблем. Когда появилось финансирование, у ряда акиматов просто не оказалось проектов с экспертизой и полным пакетом документов.

Например, в том же Экибас­тузе сети были частными, и местные власти до передачи их в госсобственность не имели права разрабатывать проекты на их реконструкцию. Первыми же смогли заявить о готовности Кызылординская, Карагандинская, Акмолинская области, Северный и Восточный Казахстан.

Но и другие регионы активно включились в работу, например, за считаные месяцы документацию подготовили Павлодарская область и область Абай. Уже летом Степногорск, Риддер, Экибас­туз, Семей получили средства из резерва Правительства.

Такого масштаба финансирования реконструкции теплосетей Казахстан не видел, а потому и контроль за организацией работ был самый тщательный. Где сос­тоялись закупки, где сорвались, где определен подрядчик, где и сколько работ выполнено – мониторинг велся по итогам каж­дой недели.

К сожалению, были проекты, где как раз процедуры определения исполнителя затягивались – сами участники госзакупок оспаривали результаты, чем существенно тормозили весь ход работ. Правда, это не коснулось тех городов, где ситуация была близка к критической.

Итак, темп в 2023 году задан высокий, но при этом – реальный. В три ближайших года отрасль ждут следующие ­серьезные вливания.

По информации Комитета по делам строительства и ЖКХ, в рамках формирования бюджета на 2024–2026 годы Минис­терством финансов предварительно из республиканского бюджета на реконструкцию теп­ловых сетей поддержано выделение 102 млрд тенге (2024 год – 67,4 млрд, ­2025-й – 18 млрд, 2026-й – 16,6 млрд). То есть все акиматы, которые пришли с готовыми бюджетными заявками на 2024 год, уже получили одобрение, а это 50 проектов из 15 регионов.

Естественно, будет и уточнение бюджета весной: финансирование рассмотрят для тех проектов, которые только сейчас получили заключение госэкс­пертизы.

Своевременная разработка ­проектов и проведение госзакупок для определения подрядчиков – та важная часть, которая лежит в зоне ответственности регионов. Вместе с тем Минис­терством промышленности и строительства разработан и утвержден План мероприятий по снижению износа тепловых сетей. Именно на основании Плана ведется техническое обследование тепловых сетей, и местными исполнительными органами разрабатывается проект­но-сметная документация на реконструкцию и ремонт сетей теплоснабжения. И такой комплекс­ный подход поз­воляет планировать к 2029 году снижение износа тепловых сетей до 40%.

В этот показатель в том числе заложен эффект от новой тарифной политики. Речь идет об инициативе Президента Казахстана «Тариф в обмен на инвестиции», которая призвана повысить заинтересованность владельцев коммунальных предприятий в увеличении инвестиций, необходимых для обновления сетей.

Эффект от новой тарифной политики распространяется не только на коммуникации, но и на источники теплоэнергии, в первую очередь на городские ТЭЦ. Например, по данным Министерства энергетики РК, на модернизацию, реконструкцию и обновление существующих генерирующих мощностей ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Это с учетом не только высокого износа основного и вспомогательного оборудования станций, но и активной урбанизации, а значит – увеличения потребности в тепловой мощности.

Итак, по линии теплоисточников программа «Тариф в обмен на инвестиции» содержит кратко­срочные и среднесрочные меры.

По данным Минэнерго, в рамках краткосрочных мер предла­гается по теплоэлектроцентралям с высоким уровнем износа, которые не подлежат модернизации и восстановлению, заключать инвестиционные программы по проведению капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования на трехлетний период (2024–2026 годы). Это позволит до ввода новых мощностей поддерживать данные теплоэлектроцентрали в работоспособном состоянии для стабильного прохождения отопительных сезонов.

Покрытие недостающих средств планируется за счет выделения ежегодного финансирования в размере порядка 100 млрд тенге в рамках годового лимита (часть лимита в размере 428 млрд тенге) возвратных средств по рынку электрической мощности путем заключения краткосрочных инвестиционных программ на капитальный ремонт оборудования ТЭЦ.

Среднесрочные меры предполагают изменение подхода к отбору инвестиционных проектов в рамках заключения инвес­тиционных соглашений в части обязанности собственников по разработке программы по модернизации, реконструкции и расширению мощностей по станциям, подлежащим дальнейшей эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в 2023 году в рамках мер государственной поддерж­ки для подготовки отдельных теплоисточников к отопительному сезону было выделено 21,5 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства направлены на проведение капитального ремонта, реконструкцию и закуп необходимого оборудования для ТЭЦ городов Риддера и Экибастуза, энергоисточников Актау, котельной Кокшетау.

Также 3,7 млрд тенге выделено из областного бюджета на ремонт ТЭЦ города Кентау. Кроме того, порядка 16,5 млрд тенге вложено напрямую собственниками электрических станций.