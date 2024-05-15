Тепловизоры сообщат о пожаре Свежий выпуск 15 мая 2024 г. 4:27 44 Елена Ульянкина Более 5 000 тополей, вязов, сосен, елей и яблонь посадили в Карагандинской области в рамках акции «Таза Қазақстан». коллаж Павла Цедилина Многие саженцы теперь растут в лесопосадках, на окраинах областного центра и моногородов. Теперь за деревьями будут ухаживать и беречь их от огня. Для этого в лесопосадках Караганды, Темиртау и Шахтинска в скором времени установят автоматизированную систему раннего обнаружения пожаров. Эта система будет включать в себя камеры видеонаблюдения и тепловизоры. Их разместят на вышках сотовых операторов, которые находятся вблизи лесопосадок. Приборы позволят в режиме реального времени следить за состоянием деревьев и в случае ЧП определить координаты того места, где начался пожар. Надо сказать, что раньше ничего подобного в Карагандинской области не применялось. Добавим, что за последние несколько лет в регионе построили пять новых противопожарных станций. В 2024 году возведут еще одну – в городе Шахтинске. Для нее закупят патрульные и пожарные машины, малые лесопатрульные комплексы и трактор. #пожар #система оповещения #лесные пожары #тепловизоры