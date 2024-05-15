Тепловизоры сообщат о пожаре

Многие саженцы теперь растут в лесопосадках, на окраинах областного центра и моногородов. Теперь за де­ревьями будут ухаживать и беречь их от огня. Для этого в лесопосадках Караганды, Темиртау и Шахтинска в скором времени установят автоматизированную систему раннего обнаружения пожаров.

Эта система будет включать в себя камеры видеонаблюдения и тепловизоры. Их разместят на вышках сотовых операторов, которые находятся вблизи лесопосадок. Приборы позволят в режиме реального времени следить за состоянием де­ревьев и в случае ЧП определить координаты того места, где начался пожар. Надо сказать, что раньше ничего подобного в Карагандинской области не применялось.

Добавим, что за последние несколько лет в регионе построили пять новых противопожарных станций. В 2024 году возведут еще одну – в городе Шахтинске. Для нее закупят патрульные и пожарные машины, малые лесопатрульные комплексы и трактор.