Тепловоз и легковушка столкнулись в Жанаозене (видео)

Тепловоз и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в городе Жанаозене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

ДТП произошло около 11:10 часов на железнодорожном переезде в Жанаозене.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, водитель Mercedes-Benz заехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда приближался тепловоз. Легковушка не остановилась на стоп-линии.

«Водитель не уступил дорогу тепловозу марки ТЭМ-2 7740 и совершил столкновение. На водителя автомашины Mercedes-Benz составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ДП.

Фото: lada.kz