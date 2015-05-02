Tesla создала аккумулятор для дома

В мире
Марат Манаспаев
Американская автомобильная компания Tesla Motors Inc., ориентированная на производство электромобилей, представила перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы для дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Накопители позволят хранить солнечную энергию в достаточном для ночной электрификации дома или офиса объеме, сообщает The Wall Street Journal.

Получившие название Powerwall настенные аккумуляторы компания, базирующаяся в Кремниевой долине, презентовала в четверг, 30 апреля. Прибор представляет собой короб высотой 1,3 метра, длиной 86 см и шириной примерно 18 см. Его можно прикрепить к стене дома или гаража. Помимо литий-ионного накопителя в нем также есть встроенный компьютер.

Рассчитанные на 10 лет "умные" аккумуляторы будут выпускаться в двух видах: на 7 и 10 Квт-ч. Цена меньшей модели составляет $3 тыс. и не включает стоимость установки. Продажи начнутся летом, отмечается на сайте производителя.

Гендиректор и глава совета директоров Tesla Motors, изобретатель Илон Маск, который помимо этого является основателем компаний SpaceX и PayPal, рассказал, что целью разработчиков было "полностью изменить мировую инфраструктуру потребления энергии".
Эксперты признали достоинства новинки, несмотря на ее стоимость, пишет The Washington Post. "Если благодаря Tesla у потребителей появится эффективная система хранения электроэнергии дома, это будет куда более ценно и принесет самой компании больший доход, чем все ее автомобильные разработки", – говорит аналитик Карл Броер (Karl Brauer), слова которого приводит Detroit Free Press.

По замыслу разработчиков, накопитель Powerwall будет способствовать полному отказу от топлива. Для этого достаточно оснастить крышу своего дома солнечными панелями и пересесть на электромобиль, считают в компании.

Солнечные панели значительно удешевляют стоимость электроэнергии для конечного потребителя, однако основной проблемой их использования остается то, что работают они, по сути, только в светлое время суток.

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