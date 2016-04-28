Титул "Алматы Барысы" оспорят 24 борца

2 мая в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится турнир по национальной казахской борьбе "Алматы Барысы", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского управления физической культуры и спорта.
Сообщается, что звание сильнейшего палуана южной столицы оспорят 24 борца, с каждого из 8 районов выступят по 3 спортсмена. Обладатель титула "Алматы Барысы" представит город на республиканском турнире "Қазақстан Барысы".
Вход для зрителей свободный. Турнир проводится в рамках празднования 1000-летия города.