Титул "Алматы Барысы" оспорят 24 борца

Спорт
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Талгат Исенов
2 мая в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится турнир по национальной казахской борьбе "Алматы Барысы", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского управления физической культуры и спорта.

Сообщается, что звание сильнейшего палуана южной столицы оспорят 24 борца, с каждого из 8 районов выступят по 3 спортсмена. Обладатель титула "Алматы Барысы" представит город на республиканском турнире "Қазақстан Барысы".

Вход для зрителей свободный. Турнир проводится в рамках празднования 1000-летия города.

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