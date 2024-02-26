«Тобол» выиграл Суперкубок Казахстана

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В турецком городе Анталия определился очередной победитель Суперкубка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профессиональную футбольную лигу Казахстана

instagram.com/pflkaz/

«Тобол» и «Ордабасы» впервые встретились только на 17-м Суперкубке. Хотя до этого костанайцы участвовали в матчах за трофей пять раз, а шымкентцы три.

– За основное время игры, несмотря на упорную борьбу, оба клуба не смогли определить победителя. Но в серии послематчевых пенальти выиграл «Тобол» со счетом 5:4. А 4 дня назад, когда, две команды встретились в финале предсезонного турнира с пенальти повезло «Ордабасы». Клуб, первым открывший счет в Суперкубке Казахстана, не смог стать чемпионом, – говорится в сообщении.

Таким образом, «Тобол» уже 4 года подряд завоевывает различные кубки в стране. Победитель турнира получил 25 миллионов тенге, а проигравший клуб 15 миллионов тенге.

Комментируя исход встречи, капитан «Тобола» Роман Асранкулов решил посвятить победу всему городу Костанаю.

– Игра эмоциональная. Мы хотели оправдаться перед болельщиками, выиграть второй финал, который у нас был. «Ордабасы» – сильная команда.  Эту победу посвящаем всем болельщикам, всему городу Костанай. Хочу отдельно сказать спасибо болельщикам Костаная. Благодаря команде, тому, что мы работали, мы достигли своего результата, –  сказал Роман Асранкулов.
 

Клубы, неоднократно выигрывавшие Суперкубок Казахстана: «Астана» (2011, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023); «Актобе» (2008, 2010, 2014), «Тобол» (2021, 2022, 2024); «Кайрат» (2016, 2017)

В процессиональной лице футбола напомнили, что 1 марта стартует 33-й чемпионат Казахстана.

#Спорт #футбол #суперкубок #Тобол

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