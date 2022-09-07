«Точечные эксперименты» градостроительства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз обращал внимание на эту проблему, поручая Правительству принять необходимые меры в данной сфере.

Подобное отношение к градостроительству извращает саму суть государственной политики, направленной на повышение качества жизни народа, неотъемлемой частью чего выступает наличие комфортных условий.

В попытке «уплотнить» население тех или иных городских территорий во имя интересов частного бизнеса местные власти зачастую открыто игнорируют потребности людей в нормальных жизненных условиях. А они явно не ограничиваются узкими рамками жилплощади.

Подобная практика укоренилась и в столице, где проблема «точечной» застройки не только не изживает себя под воздействием законодательных и других мер, но и набирает обороты. По сути, это беда, порожденная безответственным отношением местных исполнительных органов и строительных компаний к перспективам развития города.

Точечная застройка – одна из серьезных проблем, с которой приходится сталкиваться сегодня жителям многих городов Казахстана. В этом отношении Алматы, к примеру, обрел незавидную славу мегаполиса, где с легкой руки местных чиновников и нуворишей возможны любые метаморфозы с любым клочком свободной территории.

Порочная практика «точечной» застройки городских территорий, в том числе столичных, не оставляет места общественным пространствам и социально-культурным объектам – составным элементам комфортных условий жизни горожан.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития даже разработало проект «Стандарта комплексной застройки городов», согласно которому планирование застройки городов должно осуществляться с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств и зеленых зон, развития пешеходной, велосипедной и прочей инфраструктуры.

Но, как говорится, все это гладко только на бумаге. На деле же «акулы» строительного бизнеса продолжают «втискивать» свои циклопические железобетонные многоэтажки всюду, где только удастся, включая и места, предусмотренные для паркингов, детских и спортивных площадок.

При этом застройщики стараются развернуть строительство именно там, где и земля дороже, и район более престижный, то есть в кварталах с исторически сложившимся градостроительным обликом.

В результате подобной «строи­тельной активности» нередко целые городские центры притяжения лишаются своего архитектурного колорита, превращаясь в каменные джунгли.

Недовольство граждан «точечным» градостроительным безобразием на местах периодически выливается в шумные разборки с участием общественных активистов, представителей СМИ, чиновников. Инициаторами таких акций, как правило, выступают жители домов, на территории которых либо намечается, либо уже разворачивается очередное строительство на площадках, где, по идее, должны располагаться детские садики, парковочные места, спортплощадки и прочие подобного рода объекты.

В Нур-Султане, по данным представителей общественного объединения Menin elim dala, выступающих за прекращение практики точечной застройки, таких проблемных объектов множество, а школ и детсадов на территории жилых массивов – мизер.

По словам члена инициативной группы Виолетты Мауль, в последнее время жители все чаще испытывают трудности с устройством детей в школы и детсады, им приходится часами выстаивать в огромных очередях в поликлинику. Развитие детей происходит, в основном, во дворах, поскольку вокруг нет свободного места для спортивных и игровых площадок. Да, в столице имеются помпезные спортивные комплексы дворцового типа, но заниматься в них очень дорого.

– Наш город становится все более неудобным для проживания людей с растущими социально-культурными потребностями. Он становится тесным и грязным от бесконечных стройплощадок там, где уже и строить-то, казалось бы, негде. Нас обступают многоэтажные джунгли, – отмечает Виолетта Мауль.

Борьба общественных групп с целым рядом проблемных аспектов городского строительства ведется при поддержке Народной партии Казахстана и депутатов Мажилиса Парламента. В целом, как отмечают активисты, на сегодня в столице имеется как минимум 13 районов с проблемной точечной застройкой.

Одна из таких застроек находится на пересечении улиц Керей и Жанибек хандар, проспекта Туран и улицы Орынбор. Жители данного района остались без государственного детского сада и спорткомплекса, строительство которых предусматривалось генпланом развития столицы.

– Вместо запланированных социальных объектов, вопреки всем нормам и законам, в данном районе строятся многоэтажные жилые комплексы (МЖК), – отмечают активисты.

По словам жительницы столицы Лейлы Таутеновой, согласно генплану в их районе должны были построить детский сад на 280 мест, спортивно-развлекательный комплекс им. Г. Голов­кина и бизнес-центр. Но акимат города внес корректировки в план детальной планировки без предварительных общественных слушаний, выдав через подконтрольную компанию СПК «Астана» разрешение частным компаниям на строительство многоквартирных жилых комп­лексов вместо указанных социальных объектов.

– В этом жилом массиве уже сейчас проживает свыше 10 тысяч жителей, но там до сих пор отсутствуют детские сады и школы. Жители сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с коммуникациями, нехваткой парковок, отсутствием дорог, зеленых зон, детских учреждений, а городские власти делают вид, будто ничего не происходит, – говорит Лейла Таутенова.

Между тем, по данным экспертов, в 2020 году в Казахстане родилось рекордное количество детей – около 427 тыс., в

2021-м – более 442 тыс. В следую­щем году они пойдут в детские сады, а затем и в школы. При этом родители явно столкнутся с острой нехваткой учебных мест и педагогических кадров. Только в Нур-Султане дополнительно к действующим 450 детсадам, имеющимся в городе, необходимо построить и открыть еще около 550 на 150 детей каждый.

Говоря о проблеме, следует также отметить, что с увеличением плотности застройки в уже сложившихся жилых районах города возрастает нагрузка на транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру. При этом порывы сетей коммуникаций с отключением электроэнергии и водоснабжения становятся в таких массивах обыденной практикой.

То есть выходит, что точечная застройка – источник многих городских проблем, преодолеть которые в будущем будет сложно из-за их чрезмерной концентрации.

Но стоит ли вообще городским властям ставить подобные «точечные эксперименты» на людях, чтобы впоследствии столкнуться с еще большими проблемами? Не лучше ли вернуться к комплекс­ной, системной застройке, как это было в прежние времена, и как, в принципе, это и положено делать?