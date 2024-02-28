Токаев дал старт работе Транспортно-логистического центра в Сиане

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент отметил важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил Инновационный центр АО «НК «КТЖ». В ходе мероприятия он в формате телемоста принял участие в церемонии открытия Транспортно-логистического центра в Сиане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Отметив важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений, глава государства дал старт работе объекта.

Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.

Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.

Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.

Затем президент открыл новый Инновационный центр, созданный АО «НК «КТЖ» совместно с китайской компанией Huawei.

Как сообщил председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев, данный центр создан для реализации проекта «Умная железная дорога». Главе государства были презентованы цифровые решения, направленные на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта. Проекты осуществляются с привлечением мировых лидеров в области IT и телекоммуникаций.

На сегодня КТЖ совместно с PSA разработан и запущен бесшовный цифровой коридор на Транскаспийском маршруте. Система экономит время и делает процесс перевозки максимально прозрачным, а Казахстан – привлекательным для торговых потоков. Реализуется пилотный проект системы по эффективному использованию локомотивов компании Wabtec.

Ведется работа по модернизации инфраструктуры и услуг КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность открытия Транспортно-логистического и Инновационного центров.

– Это проект, запущенный в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпин объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. В строительстве этого центра приняли участие специалисты из Казахстана и Китая. Я выражаю всем задействованным лицам огромную благодарность, – отметил он.

Президент положительно оценил комплексные меры, принимаемые для превращения Казахстана в главный транзитный хаб на континенте. При этом он считает, что для достижения подлинной конкурентоспособности необходимо принимать инновационные решения, отвечающие современным требованиям.

– На недавнем расширенном заседании правительства я уделил особое внимание вопросу цифровизации всех сфер экономики. В Казахстане сформирован прочный фундамент для внедрения передовых IT-решений. Отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку. Определенный задел, как мы сегодня увидели, имеется. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Для выполнения данной задачи глава государства считает необходимым привлекать отечественные компании.

– Я полностью поддерживаю предложение о привлечении к этой работе отечественных IT-компаний. Таких компаний и специалистов в стране немало. Необходимо наладить эффективные связи с мировыми IT-компаниями. Такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики, – подытожил свое выступление президент.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность иностранным компаниям, участвующим в совместных проектах.

На площадке Инновационного центра также выступили генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй, председатель совета директоров Lianyungang Port Group Ян Лонг, генеральный директор Global DTS Уи Тан Йонг, старший вице-президент корпорации Wabtec по СНГ, Европе, Ближнему Востоку и Африке Байхан Гохан, директор ТОО Alan Tech Бауыржан Айтилеу.

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