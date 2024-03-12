Токаев и Алиев посетили город Шушу

Фото: пресс-служба президента РК

Лидеры ознакомились с генеральным планом города, расположенного в предгорьях Карабахского хребта. Затем они осмотрели основные достопримечательности региона, включая центральную площадь, мечеть «Саатлы», высокогорную поляну Джыдыр дюзю, дом-музей Бюль-Бюля, фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдар Алиева и другие.

Шуша издревле считается колыбелью азербайджанской культуры. В период своего процветания город был местом развития поэзии, искусства и архитектуры. Здесь ведутся активные работы по строительству и восстановлению инфраструктуры. Уже работают несколько отелей, музеев, мечетей. Строятся и ремонтируются жилые дома, образовательные и социальные учреждения, церкви. Одновременно проводятся работы по оценке и инвентаризации объектов с участием специалистов из различных сфер.