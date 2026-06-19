Токаев и Милатович провели переговоры в расширенном составе

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Он высоко оценил конструктивную и последовательную политику руководства страны на пути к вступлению в Европейский Союз.

– Г-н Президент, Вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций в качестве одного из ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Мы желаем Вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил приверженность Казахстана упрочению партнерских отношений с Черногорией, подчеркнув динамичное развитие взаимодействия в последние годы благодаря регулярным политическим контактам на высоком уровне.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие Генерального консульства Казахстана в Подгорице убедительно свидетельствует о решимости Астаны последовательно укреплять двусторонние отношения.

В связи с этим он отметил важность ответных шагов по открытию дипломатической миссии Черногории в Астане, а также усиления межпарламентских связей.

Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча представителей бизнеса и подписание Меморандума о взаимопонимании между торговыми палатами будут способствовать развитию деловых контактов.

– Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей, – отметил Глава государства.

Яков Милатович в свою очередь обратил внимание на символичность его визита, совпавшего с 20-летием установления дипломатических отношений№

– Убежден, что с политической точки зрения мой визит также демонстрирует наличие высокого уровня доверия между двумя странами. Наша Экономическая палата, которая ответственна за деловую часть визита, также заинтересована в его содержательном характере. Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который придаст новый импульс более тесному экономическому сотрудничеству, – сказал Президент Черногории.

По его словам, Казахстан входит в число стран, с которыми по-прежнему действует безвизовый режим.

– Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский Союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией, – заявил Яков Милатович.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли и наращивания сотрудничества в таких ключевых секторах экономики, как транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Наряду с этим главы государств договорились продвигать партнерство в сферах туризма, высшего образования и науки, а также поддерживать культурно-гуманитарные связи как один из важных факторов для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Якову Милатовичу за содействие в открытии Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

#переговоры #Токаев #президент #Черногория

Популярное

Все
Спасибо за жизнь
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Наскальное послание из глубины веков
Возрождение отрасли
Когда труд приносит радость
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Там, где реальность переплетается со сказкой
Домбра Жамбыла – в дар музею
Это не игрушка!
Возвращение
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Робототерапия вместо лекарств
У дружбы четыре лапы
Настоящая династия
Шаг в медицину будущего
Город с особым характером
Не надо печалиться
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Конституционный закон Республики Казахстан
Подземные хроники Кангюя
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с маршалом Сената Польши
Президент Черногории посетит Казахстан с официальным визитом
Время диагностики сократилось в 4 раза, административные из…
«Конституционная обязанность»: Токаев назвал программу ГОБМ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]