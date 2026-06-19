Токаев и Милатович провели переговоры в расширенном составе

В ходе переговоров с участием членов официальных делегаций были обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев назвал Черногорию одним из надежных партнеров Казахстана в Балканском регионе. Он высоко оценил конструктивную и последовательную политику руководства страны на пути к вступлению в Европейский Союз.

– Г-н Президент, Вы сыграли важную роль в продвижении реформ в Черногории и укреплении ее позиций в качестве одного из ведущих кандидатов на вступление в ЕС. Мы желаем Вам успехов в достижении этой стратегической национальной цели, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил приверженность Казахстана упрочению партнерских отношений с Черногорией, подчеркнув динамичное развитие взаимодействия в последние годы благодаря регулярным политическим контактам на высоком уровне.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие Генерального консульства Казахстана в Подгорице убедительно свидетельствует о решимости Астаны последовательно укреплять двусторонние отношения.

В связи с этим он отметил важность ответных шагов по открытию дипломатической миссии Черногории в Астане, а также усиления межпарламентских связей.

Глава государства выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча представителей бизнеса и подписание Меморандума о взаимопонимании между торговыми палатами будут способствовать развитию деловых контактов.

– Казахстан приветствует компании из Черногории, заинтересованные в расширении присутствия на нашем рынке. Мы готовы создать благоприятные условия для ваших предпринимателей, – отметил Глава государства.

Яков Милатович в свою очередь обратил внимание на символичность его визита, совпавшего с 20-летием установления дипломатических отношений№

– Убежден, что с политической точки зрения мой визит также демонстрирует наличие высокого уровня доверия между двумя странами. Наша Экономическая палата, которая ответственна за деловую часть визита, также заинтересована в его содержательном характере. Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании между двумя торговыми палатами, который придаст новый импульс более тесному экономическому сотрудничеству, – сказал Президент Черногории.

По его словам, Казахстан входит в число стран, с которыми по-прежнему действует безвизовый режим.

– Мы сейчас находимся на заключительном этапе процесса вступления в Европейский Союз. Надеемся, что к 2028 году станем полноправным государством – членом ЕС, который станет еще одной площадкой для укрепления партнерства между Казахстаном и Черногорией, – заявил Яков Милатович.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов взаимной торговли и наращивания сотрудничества в таких ключевых секторах экономики, как транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Наряду с этим главы государств договорились продвигать партнерство в сферах туризма, высшего образования и науки, а также поддерживать культурно-гуманитарные связи как один из важных факторов для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Якову Милатовичу за содействие в открытии Центра Абая при Национальной библиотеке Черногории.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.