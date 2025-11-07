В ходе переговоров в Белом доме Глава государства выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.

Как подчеркнул Президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира.

Глава государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.