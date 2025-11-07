Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме

Президент,США
183

В ходе переговоров в Белом доме Глава государства выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов за приглашение посетить Вашингтон и оказанное казахстанской делегации исключительное гостеприимство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.

Как подчеркнул Президент Казахстана, американский лидер вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира.

Глава государства заявил о поддержке Казахстаном миротворческих инициатив Президента США, в том числе «Маршрута Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Дональд Трамп подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Лидеры приветствовали подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Президенты также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

#переговоры #Токаев #Трамп #Белый дом

Популярное

Все
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Ресурсы нужно экономить
В Шымкенте увековечили имя Айши Абдуллиной
Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Расширяя деловое взаимодействие
Магнит для денег
Какой я вижу свою Родину
Интеллектуальную собственность – из тени
Сформировать культуру диалога
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Тенденции и возможности цифровой эпохи
У школы – новоселье!
Лауреаты премии «Дарын» определены
Найти и сохранить
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дорожные службы готовы к зиме
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная …
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт с…
Токаев и Трамп поговорили по телефону с Нетаньяху в Овально…
Президент дал интервью The Washington Post и The New York T…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]