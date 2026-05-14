Токаев: Культурно-гуманитарные связи – это золотой мост казахско-турецких отношений

Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Турции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Этот важный вопрос неизменно находится в центре внимания. Особое место уделяется контактам в сфере образования и науки», - сказал Президент Казахстана.

Сегодня в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения (6 февраля 2023 года), состоялась церемония открытия новой школы, построенной Казахстаном. Это яркое проявление поддержки и искреннего отношения казахского народа к Турции.

Следует особо отметить, что в рамках визита профильные министерства подписали меморандум об открытии в Астане и Алматы двух школ фонда «Маариф».

«Уверен, эти учебные заведения станут фундаментальными образовательными центрами, воспитывающими интеллектуальное новое поколение. Дано поручение о выделении соответствующих земельных участков для строительства этих школ. Мы без промедлений приступим к строительству», - подчеркнул Глава государства.

Сейчас в Турции обучаются около 14 тысяч наших граждан. Около 260 турецких студентов получают образование в вузах нашей страны. В скором времени при Педагогическом университете в Шымкенте начнет работу филиал турецкого университета Гази. В будущем Казахский национальный университет имени аль-Фараби планирует открыть филиал в Турции.

«Мы продолжим эти благие начинания и будем укреплять наши связи в сферах образования, медицины и туризма», – поделился планами Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что между Казахстаном и Турцией установились прочные отношения, основанные на взаимном уважении, братстве и дружбе.

«Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который вносит значительный вклад в укрепление единства двух стран. Он также прилагает огромные усилия для усиления казахско-турецкого взаимодействия в общественно-политической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Поэтому я принял решение наградить моего дорогого друга и брата Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yasaui, названным именем видного духовного лидера тюркского мира. Это решение отражает огромное уважение со стороны Казахстана к народу и Президенту Турции. Хочу особо подчеркнуть, что г-н Эрдоган стал первым кавалером этой высокой награды», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Казахстан #культура #Токаев #Турция #Эрдоган

