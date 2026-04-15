Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев направил послание Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем письме Глава государства выразил поддержку и солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами в текущей сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что под сильным, мудрым и дальновидным руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна его страна достойно преодолеет вызовы и продолжит свой стратегический курс динамичного развития.

Касым-Жомарт Токаев вновь отметил, что дипломатия и конструктивный диалог остаются единственным надежным инструментом достижения долгосрочного мира и стабильности.

Содержание данного послания Президента Казахстана отражает высокий уровень взаимного доверия, стратегический характер сотрудничества и подтверждает искренне братские отношения между народами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.