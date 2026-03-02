Токаев направил поздравление участникам мероприятия, посвященного 180-летию Жамбыла Жабаева

Он выразил уверенность в том, что выработанные в юбилейный год экспертные оценки и концептуальные подходы позволят раскрыть новые грани личности Жамбыла Жабаева

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам торжественного мероприятия, посвященного 180-летию выдающегося сына казахского народа, классика национальной литературы Жамбыла Жабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Он отметил, что Жамбыл Жабаев – личность исторического масштаба, великий деятель отечественной культуры, занимающий особое место в духовной жизни нашей нации. В своем многогранном творчестве знаменитый мастер слова воспевал такие незыблемые ценности, как патриотизм и единство, героизм и беззаветное служение интересам народа, честность и справедливость. Будучи ярким представителем нашего народа, он внес неоценимый вклад в расширение горизонтов искусства айтыса и возрождение традиций эпоса, а также в культурное сближение казахов и кыргызов.

"Поэт, сумевший мастерски передать жизнь своей эпохи, снискал искреннее признание и уважение народа. Произведения великого акына, которого по праву называют Гомером XX века, переведены на десятки иностранных языков, став достоянием всего человечества. Несомненно, богатое наследие акына, ставшего летописцем событий двух столетий, будет неизменно служить духовным ориентиром для многих будущих поколений. Уверен, что выработанные в юбилейный год экспертные оценки и концептуальные подходы позволят раскрыть новые грани личности Жамбыла Жабаева. Пусть это важное мероприятие увенчается успехом, а все ваши начинания плодотворно реализуются! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!" - говорится в обращении Президента.

