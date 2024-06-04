Президент назначил новых послов Казахстана в Беларуси и Иордании

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.

Другим указом президента Байжанов Ерлан Сапарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

Еще одним указом главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.