Президент назначил новых послов Казахстана в Беларуси и Иордании
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Акорда сообщила о новых назначениях послов Казахстана, передает Kazpravda.kz
Так, указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству.
Другим указом президента Байжанов Ерлан Сапарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.
Еще одним указом главы государства Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.