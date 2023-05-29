Токаев о предложении Лукашенко вступить в Союзное государство: Я по достоинству оценил его шутку

Глава государства во время встречи с сельхозпроизводителями Северо-Казахстанской области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Скриншот с видео пресс-службы президента РК

Напомним, в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область глава государства осмотрел посевные площади ТОО «Дайындык-Агро» и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании.

«Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией – это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами.

Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное», – подчеркнул президент РК.

Вопросы идеологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры, безусловно, требуют к себе внимания. Но есть и другие платформы, где Казахстан успешно сотрудничает со всеми соответствующими странами, отметил Токаев.

«Поэтому надеемся, что ЕАЭС, прежде всего, выполнит свое предназначение, которое было зафиксировано в договоре 2015 года.

На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз.

Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов. Я думаю, что сотрудничество в этом обширном Евразийском регионе, или, как сейчас принято говорить, Большой Евразии, должно развиваться по экономическому направлению, в чем мы все заинтересованы. Нужно создавать реальный общий рынок», – обозначил Касым-Жомарт Токаев.