"Даже ядерное оружие одно на двоих" – Токаев о союзе России и Беларуси

Как отметил президент, в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство".

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве, на котором высказался о концептуальной и идеологической основе союза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России", - сказал Токаев.

Как он отметил, концептуальная и идеологическая основа этого союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства.

"У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас", - заявил президент.

Но, по его словам, есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

"И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - добавил Касым-Жомарт Токаев.