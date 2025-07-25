Фото из архива Акорды

29 июля Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.