Он предложил подготовить совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель
Глава государства на саммите «Центральная Азия – Россия» констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.
– В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия. Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул Президент Казахстана.
Также он высказался по вопросу обеспечения киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта».
– На мой взгляд, единственно правильным ответом на все вызовы может быть продолжение нашего сотрудничества, основанное на взаимном уважении и доверии. Важнейшей задачей для Казахстана остается эффективное противодействие терроризму и экстремизму. Серьезное беспокойство вызывает и незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических. Для устранения этих угроз нужны согласованные действия компетентных органов, постоянная поддержка специализированных межгосударственных структур, таких как ЦАРИКЦ, Антинаркотический центр ШОС и других. Полагаю необходимым продолжить совместную работу секретарей Советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия». Считаю важным принять меры по обеспечению киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта, – сказал Президент.