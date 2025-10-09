Он предложил подготовить совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства на саммите «Центральная Азия – Россия» констатировал, что страны региона сталкиваются с беспрецедентными экологическими вызовами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Для их преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

– В этой связи предлагается учредить Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря. Решению этой сложной проблемы будет способствовать реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия. Не может не беспокоить и нынешнее состояние водной безопасности. Поэтому предлагается подготовить и реализовать совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул Президент Казахстана.

Также он высказался по вопросу обеспечения киберзащиты и противодействия киберпреступлениям, в том числе с применением искусственного интеллекта».