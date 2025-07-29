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В ходе встречи были обсуждены перспективы установления взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с компанией в сфере логистики. Глава государства отметил, что начата работа по комплексному развитию Среднего коридора в целях превращения нашей страны в ведущий транзитный хаб в Евразии.

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе. Проект реализуется совместно с АО «Казпочта». Хусейн Барлин рассказал о работе, проводимой в рамках проекта. По его словам, в перспективе компания планирует расширить свой бизнес в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау. Президент отметил важность комплексного развития логистической инфраструктуры, что позволит сократить сроки транзита и улучшить экспортные возможности.

S Sistem Lojistik – ведущая турецкая инновационная организация в сфере логистики. Она управляет сетью складов общей площадью 100 тысяч квадратных метров в аэропортах Стамбула, Анкары, Измира и Антальи, а также в других местах.