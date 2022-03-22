В Казнете распространяется видео, в заголовке которого сказано, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90% всех потребительских кредитов, выданных населению. Это не так, сообщает Stopfake.kz.

На самом деле подобного указа президент страны не подписывал. Более того, в самом видео речь идет не об указе главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц, который ранее разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Проект не предусматривает списания 90% кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.

В частности, законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство. Подробнее об этих процедурах можно прочесть здесь.

Таким образом, заголовок видеоролика кликбейтный. Такие заголовки рассчитаны на привлечение внимания пользователей и тем самым на достижение большего количества просмотров новости или видеоролика. Зачастую информация в таких заголовках намеренно искажается, а факты преувеличиваются.