Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК

Президент, Энергетика, Происшествия
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Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону, отметили в Акорде.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий, отметили в Акорде.

Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.

Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, добавили в пресс-службе президента.

Напомним, в Атырау сегодня, 3 июля, около 18:00 часов произошло аварийное отключение электроэнергии. Как стало известно позже, авария произошла на энергоблоке 1 на МАЭК.

В пресс-службе ТОО "АНПЗ" сообщили, что из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла остановка завода.

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