Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК

Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону, отметили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Глава государства держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий, отметили в Акорде.
Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.
Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, добавили в пресс-службе президента.
Напомним, в Атырау сегодня, 3 июля, около 18:00 часов произошло аварийное отключение электроэнергии. Как стало известно позже, авария произошла на энергоблоке 1 на МАЭК.
В пресс-службе ТОО "АНПЗ" сообщили, что из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла остановка завода.